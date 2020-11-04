美國選舉全線激烈競爭 參議院拉鋸戰也膠着

正當全球聚焦於美國總統大選時，美國參議院席次也在更新開票，自由時報引據《CNN》最新統計，參議院席次目前為民主黨46席對上共和黨47席黨，而關鍵州北卡羅來納州及緬因州目前由共和黨領先，亞利桑那州則由民主黨領先，參議院是否“由紅翻藍”，仍待開票結果揭分曉。

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據自由時報引述消息說，參議院選情拉鋸，根據《CNN》最新統計，美國參議院席次目前為民主黨46席對上共和黨47席黨。

據《CNN》消息，在共和黨於參議院執掌6年後，本次大選參議院有望由民主黨掌握多數，不過執政黨也並非直接放棄大選，共和黨人目前已經縮小了與民主黨的差距，拿下愛荷華州、南卡羅來納州、堪薩斯州與德州，並搶下原本民主黨掌握的阿拉巴馬州，不過民主黨則在關鍵州科羅拉多州搶下席次。

而其餘關鍵州包含北卡羅來納州、緬因州、亞利桑那州等則仍在開票當中，目前北卡羅來納州、緬因州由共和黨領先，而亞利桑那州則由民主黨領先。據消息提及，共和黨選前在參議院擁53席次，民主黨需要再增加3席，入主白宮，才能重新完全執政，依據《CNN》最新統計數據，目前民主黨與共和黨席次分別為46席比47席，選情拉鋸。