股市樂升 急作特朗普連任成功的應對

瑞銀財富管理今天周三稱，現時美國大選選情膠着、勝負難分，但股市開始反映現任總統特朗普連任成功的預期，預計在選情進一步明朗之前，市場可能較為動蕩，建議投資者利用波動性建立長期頭寸以及為美元走軟做好準備。

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據路透社今天報道說，股市開始反映特朗普連任成功預期，為美元走軟做準備。在數以百萬計的選票仍未清點的情況下，特朗普周三就聲稱自己已經贏得了美國大選。稍早民主黨總統候選人拜登表示有信心贏得勝利。大選情勢膠着，特朗普與拜登皆自稱樂觀互不認輸。

據瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele在其評論中指出，目前，共和黨續掌美國參議院多數席次的可能性上升。在部分短兵相接的地區，共和黨參議員候選人似乎也逆轉民調而獲勝，譬如在北卡羅來納州的一席。

“股票市場開始反映川普（特朗普）連任成功的預期。美股期貨夜盤上漲，科技股為主的納斯達克指數大升，因為市場樂觀寄望特朗普政府將繼續放鬆監管。”他說。在此同時，在中美貿易形勢將持續緊張的憂慮升溫下人民幣走跌。基於預期另一輪刺激方案出爐以及明年中疫苗可望廣泛可得，該行維持中期看好股票的觀點。據他並稱，“我們認為，無論誰入主白宮，經濟自疫情中復蘇將持續是未來幾個月股票市場的主要驅動因素。”他並稱。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele建議為美元走軟做好準備，因為特朗普連任的情況下財政赤字可能低於預期，美元在中期內可能走弱。

據瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，“無論誰當選，美國的債務規模都可能成為市場關注焦點，而且美元相較於其他主要貨幣也不再具有息差優勢。”他並說，“一旦全球經濟復蘇開始，市場可能青睞風險更高的機會(比如歐元和英鎊)，而瑞郎和和日圓則可能成為更佳的避險選擇。”