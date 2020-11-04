藍色海嘯未見 特朗普又來了？！

美國總統大選結果最終尚沒有揭曉，特朗普已經迫不及待宣告必然的勝利，並且還指控民主黨作弊，企圖竊取他的勝利，特朗普今天歐洲時間早上發表選後第一次講話就曆數選舉中的“問題”，警告告到最高法院。美國今年選舉，沒有出現選前衝天的民主黨藍色海嘯大勝局面，相反，特朗普陣營的紅色，到處侵染追上來了，評論驚呼，特朗普又來了？！

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美國選舉的結果仍然在計票中。據路透社說，特朗普在關鍵的佛羅里達州領先拜登，其它戰場州勝負難分。消息說，美國總統特朗普周二在關鍵的戰場州--佛羅里達州領先於民主黨對手拜登，而在北卡羅萊納等可能有助於明確選舉結果的搖擺州歸屬依然懸而未決。

在首批出爐的美國各州投票情況預測中，兩位候選人平分秋色。根據各大電視網絡和Edison Research預測，特朗普在阿拉巴馬、印第安納、肯塔基、田納西等保守州勝出，而拜登則拿下傾向於民主黨的馬薩諸塞、佛蒙特、紐約和康涅狄格州。

但是，在美國大部分州的投票結束之際，將決定勝負的大約十二個戰場州中沒有一個已經確定結果，其中許多州的選情都很膠着。

特朗普若要贏得連任，必須至少拿下270張選舉人票，而佛羅里達州更是輸不得。在這個州，在已統計的93%預期選票中，特朗普目前以51.2%比47.8%領先於拜登。

根據中央社及時報告計票，拜登目前獲得選舉人票數為225，特朗普獲票為213。敲門進入白宮的門檻票為270票。