選後暴力來了？白宮旁1女3男遭刺

美國國家廣播公司（NBC）今天引述華盛頓警方表示，大選隔日凌晨，1名女子和3名男子因和他人爆發口角被刺傷後送醫，但無性命危險。受傷者稱是特朗普鐵桿支持者。

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據中央社今天報道稱，美國白宮附近1女3男遭刺傷，送醫無性命危險。消息引述華府警方表示，4人被刺傷地點距離白宮只有幾個街區遠。據警方表示，被刺傷的4人和涉嫌刺傷他們的3人凌晨2時30分，在14街和紐約大道西北（New York Avenue Northwest）交叉路口爆發口角。

報道稱，警方目前正在搜尋那3名犯嫌。警方表示，受害人自稱他們是支持特朗普的極右派團體。

中央社說，在社群媒體上流傳的影片顯示，聲稱是“驕傲男孩”（Proud Boys）的成員，和其他人爆發扭打。