30萬張選票傳下落不明 美國郵局緊急查

美國總統大選開票如火如荼的進行當中，傳有30萬張選票“不知所蹤”，其中包含最受矚目的搖擺州賓州、喬治亞州等地區。

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據光華網今天報道稱，美國總統選舉30萬張選票下落不明。該報道綜合外媒消息，美國郵政總局驚傳有約30萬張的選票行蹤不明。美國郵政總局驚傳有約30萬張的選票行蹤不明，無法完成投票手續，其中選票的來源地更包含了著名搖擺州，亞利桑那州、佛州、喬治亞州、賓州、德州以及威斯康辛州等12個郵政區。對此，美國郵政總局延長了美國法院訂定的郵寄投票截止日期，目的只為了要清查和儘速找到這些選票。

美國郵政總局先前表示，過去5天以來選票送達的數量有所下降，約缺失30萬張票。美國華盛頓地區法官埃米特沙利文則對此下令進行清查，並要求在美國時間3日3點半前完成。

據報道指出，郵寄選票的準時性一直是大眾關注的問題，特別是在搖擺州地區，這些遲寄的選票很有可能會改變總統大選的結果。據相關人士表示，對於選票行蹤不明的情況，現在最需要確定的是鎖定這些選票的位置，並將其全部收回並在截止之前交回選舉辦公室，但若是這些動作沒有做到，將有可能面臨訴訟或是其他動作的威脅。

該報道說，綜合各種原因，錯過計票日期為美國無效票的第二大成因，最大的因素是因為簽名不符合格式。