埃塞俄比亞提格雷州爆激烈武裝衝突？

埃塞俄比亞政府於本周初對距離首都亞的斯亞貝巴以北700公里的提格雷州（Tigré）發起了攻勢。當地在9月初企圖與聯邦政府分離，造成雙方緊張關係加劇。埃塞俄比亞中央政府認為，提格雷州地方當局有罪過，所以要重新控制這一地區。儘管由於通訊網絡完全中斷，外界目前掌握的信息有限，但那裡應該爆發了激烈的戰鬥。

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提格雷州首府Mekele（默克萊）是繼首都亞的斯亞貝巴之後，埃塞俄比亞的第二大城市。

據本台RFI記者Sébastien.N周四(2020年11月5日)發自東非地區的報道，對埃塞俄比亞而言，提格雷一向以來是軍事戰略要地。這一地區接壤與其曾發生長達數十年之久持續衝突的厄立特里亞（Érythrée）。埃塞俄比亞的四大司令部之一，北方司令部就設在當地。在1998年至2000年埃塞俄比亞與厄立特里亞發生戰爭期間，這裡是前沿。據專家介紹，埃塞俄比亞一半的軍力和裝備總是被部署在這一區域。

埃塞俄比亞處於內戰邊緣

現在的問題上是，駐紮當地的聯邦軍隊在本次衝突中是否將繼續忠於亞的斯亞貝巴？

埃塞俄比亞總理近期曾想要改組軍隊，但在兩周前遭正式拒絕。提格雷人民解放軍對駐紮當地的大部分高銜軍官的看法是正面的。提格雷地方當局甚至在昨天還宣布，這一司令部已投降，但隨即遭亞的斯亞貝巴方面否認。

提格雷方面表示，擁有一支半軍事化的民兵組織，裝備得不錯，由前將領負責，包括一些退役軍人。對照提格雷方面的軍力，就不會對埃塞俄利亞總理抽調三名退役將軍指揮戰鬥的做法感到意外。

此外，厄立特里亞與提格雷曾發生過長期衝突。如果提格雷與亞的斯亞貝巴中央政府的衝突超越了邊境，厄立特里亞方面就有可能介入。

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