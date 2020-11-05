拜登仍欠臨門一腳 特朗普提多起計票訴訟

在威斯康辛州和密西根州取得關鍵勝利之後，美國民主黨總統候選人拜登周三預言自己贏得美國大選，擊敗現任總統特朗普。而特朗普則尋求通過提起訴訟和要求重新計票來提升連任機會。拜登再要求支持者採取耐心等待點票結束，等待選舉勝利。不過，膠着的最後選情，已經讓拜登延後了宣布勝選，評論看好拜登臨門一腳叩開白宮大門。目前，拜登獲得的選舉人票以264-214領先特朗普。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社說，拜登預言自己獲勝，特朗普提起訴訟要求重新計票。在威斯康辛州和密西根州取得關鍵勝利之後，美國民主黨總統候選人拜登周三預言自己贏得美國大選，擊敗現任總統特朗普。而特朗普則尋求通過提起訴訟和要求重新計票來提升連任機會。拿下中西部的這兩個州，為拜登獲得入主白宮所需的270張選舉人票提供了關鍵助力。

特朗普在2016年的大選中贏得威斯康辛和密西根，輸掉這兩個州將令他的連任之路變窄。他搶先宣稱自己勝選，指控民主黨人試圖竊取選舉，並誓言要對一些州的計票情況提起訴訟。

該報道說，為防萬一失利，特朗普數月來試圖貶低投票過程的可信度，並在缺乏證據的情況下指責民主黨試圖竊取大選勝利。特朗普的競選團隊為保持獲勝機會，還在密西根與賓夕法尼亞州提起訴訟，要求停止計票，並要求在威斯康辛州重新計票。

其團隊要求美國最高法院允許特朗普參加一個由賓夕法尼亞州共和黨人提起的一個訴訟：是否應允許該州接受周二大選日之前寄出的遲到選票。賓州也是一個關鍵州，目前還在統計數十萬張郵寄選票。這些動作等於挑戰在大選翌日仍未有定論的選舉結果。

路透社說，特朗普一邊努力阻止他擔心會輸掉的一些州的計票工作，一邊猛烈抨擊那些預測他輸掉亞利桑那州和內華達州的新聞機構，這是他認為他應該獲勝的兩個州。

拜登表示，每張選票都必須計入。“沒有人會奪走我們的民主，現在不行，永遠都不行。美國人民奮鬥了太久、經過了太多抗爭、忍受了太多困難，才獲得了民主。”

特朗普正試圖避免成為自1992年的布什以來首位連任失利的現任總統。

消息說，根據Edison Research數據，拜登在密西根州贏了6.7萬票或1.2%，在威斯康辛州僅贏兩萬多票或0.6%，Edison Research預估拜登贏得密西根州。幾家新聞機構預估拜登將拿下威斯康辛州，不過Edison除外，表示有可能重新計票。

如果票數差距低於1%，威斯康辛州法律允許候選人要求重新計票，特朗普競選團隊已立即表示將這麼做。

對於在密西根州發起訴訟，該州檢察長發言人Ryan Jarvi回應表示，選舉的“進行一直是透明的”。

投票在周二晚間如期結束，但一如以往，許多州需要幾天時間來完成計票。受新冠疫情影響，美國全國郵寄投票數量激增。其他差距微弱的州還包括亞利桑那、內華達、喬治亞和北卡羅萊納，這幾個州仍在計票中，因此全國普選票數仍不確定。

目前，不包含威斯康辛州在內，拜登獲得的選舉人票以264-213領先特朗普。