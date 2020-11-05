拜登離勝選咫尺之遙 市場則不安

全球正在等待美國大選結果，亞洲股市周四上漲。拜登今天早些時候在密歇根州和威斯康星州獲勝，使其距離贏得最終大選更近。儘管如此，未來國會可能繼續分裂，使拜登在毫無障礙地執行其政策計畫的空間愈來愈小。雖然昨日美國股市反彈，但政治不確定性增加的可能性導致美國國債創下最大單日跌幅。各主要銀行的股價則下跌。

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據路透社今天引據瑞訊銀行分析指，拜登看來更接近獲勝 但出現“藍色浪潮”機會不大。未來國會可能繼續分裂，使拜登在毫無障礙地執行其政策計畫的空間愈來愈小。

根據瑞士在線金融和交易服務商瑞訊銀行（Swissquote Bank）周四發表評論稱，雖然目前民主黨候選人拜登獲得的選舉團選票比尋求連任的共和黨特朗普更接近獲勝，但民主黨“藍色浪潮”的可能性較小；而美國國會出現分裂的可能，意味着民主黨上調稅率和引入更嚴格的監管措施將更困難。該評論指，到目前為止，投資者對總統特朗普為爭奪選舉結果所做的努力視而不見。他已經在三個州提起訴訟，並打算重新計票。共和黨參議員蘇珊柯林斯（Susan Collins）在緬因州出人意料地獲勝，表明民主黨控制參議院的希望渺茫。

雖然昨日美國股市反彈，但政治不確定性增加的可能性導致美國國債創下最大單日跌幅。各主要銀行的股價則下跌。全球正在等待美國大選結果，亞洲股市周四上漲。拜登今天早些時候在密歇根州和威斯康星州獲勝，使其距離贏得最終大選更近。儘管如此，未來國會可能繼續分裂，使拜登在毫無障礙地執行其政策計畫的空間愈來愈小。

該報道說，由於拜登很可能贏得美國大選，WTI和布倫特原油價格均下跌。這被認為是石油市場看跌的信號，因為民主黨人希望推動一項以可再生能源為重點的能源議程。金價則上漲，因市場預期拜登將支持更大規模的新冠病毒肺炎救助計畫，這將支撐金價。

據報道說，外彙方面，即使民主黨不能擁有國會的控制權，但拜登很可能成為贏家的跡象越來越明顯，這使得美元下跌。一些投資者預計，特朗普有關計票的指責和持續不確定性將在短期內支撐美元。