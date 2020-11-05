爭議指特朗普亞利桑那敗北咎由自取？

3日的美國選舉開始計票，目前勝利的天平開始向拜登一側傾斜，其中最致命的一擊便是民主黨贏得了原本是“共和黨票倉”的戰場州——亞利桑那州。尤其該地區的元老、已故參議員約翰·麥凱恩的遺孀辛蒂·麥凱恩宣布支持拜登，對這一結果產生了極大的影響。憤怒的特朗普支持者們開始對她發起“留言攻擊”。

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據朝鮮日報今天報道稱，“都怪你”！特朗普支持者抨擊麥凱恩夫人。

該報道說，兩年前辭世的美國“戰爭英雄”約翰·麥凱恩在亞利桑那州擔任了35年的參眾議員。特朗普嘲諷在擔任海軍飛行員時曾在越南被俘的麥凱恩，麥凱恩則不認可這樣的特朗普，在共和黨內擔任反特朗普陣營的核心人物。他的妻子辛蒂·麥凱恩罕見地出席民主黨全黨大會並宣布支持拜登，選舉前她還向美國日刊《今日美國》投稿了一篇題為《共和黨黨員投票給拜登的理由》的文章。據悉，這在亞利桑那州反響強烈。其結果是亞利桑那州在開票率達到82%的情況下，拜登獲得了141萬票（51.0%），領先於獲得132萬票的特朗普，實際上勝利已經成定局。

該報道稱，但美國朝野普遍認為此番事態是特朗普自找的。特朗普曾貶低麥凱恩稱：“好不容易從海軍士官學校畢業的蠢貨”，“因為被抓了所以不是戰爭英雄”，並因此遭到了強烈批評。特朗普甚至沒有收到麥凱恩葬禮的邀請。

朝鮮日報引述曼斯菲爾德基金會代表弗蘭克•傑努齊表示：“特朗普哪怕表現出一點點（一盎司）的真誠也能夠贏得她的支持。”