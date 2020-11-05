特朗普選舉打官司 專家有分歧

美國總統大選陷入膠着，法律專家認為，儘管特定選票或投票和計票程序可能存在異議，但目前還不清楚這類爭端是否將影響最終結果。特朗普提出了多個爭議訴訟，拜登陣營警告，在最高法院，特朗普必將遭遇慘敗。

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據法新社說，美國民主黨與共和黨說準備好走上司法對決一途，來決定是挑戰者拜登（Joe Biden）亦或是現任總統特朗普贏得3日投票的大選。

特朗普宣稱準備好訴諸聯邦最高法院來排解計票紛爭後，他的競選團隊宣布已要求威斯康辛州重新計票，並在密西根州和賓州提出訴訟。這3州都是贏得總統選戰的關鍵州。美國媒體已喊出民主黨的拜登拿下密西根和威斯康辛州；賓州結果未定。

而昨天晚間，特朗普陣營於第4州喬治亞州提起訴訟，而特朗普在此州的領先幅度已縮小至不到1個百分點。

不過，美國總統大選陷入膠着，法律專家認為，儘管特定選票或投票和計票程序可能存在異議，但目前還不清楚這類爭端是否將影響最終結果。而現任總統特朗普打算尋求聯邦最高法院介入計票過程，法律專家表示，聯邦最高法院可能不是這次選舉的最終仲裁人。

他們說，法院是否將接受特朗普提議，下令停止計算在選舉日之前或當天收到的選票仍是未知數，而法院可能處理的任何爭議都將改變密西根和賓夕法尼亞等激戰州的選戰軌跡。

據中央社引述路透社消息，直到今天凌晨，許多州都還未完成計票，尋求連任的特朗普稍早露面，宣稱已贏得大選。特朗普在競選期間一再毫無證據地指控郵寄選票有舞弊之嫌，他在白宮發表談話時緊扣這個主題說：“這是對我國的重大詐欺。我們希望適時運用法律。所以我們會告上美國最高法院。我們希望所有表決行為都停下來。”

特朗普沒有提出任何證據來支持他的指控，也沒有詳細說明他將在聯邦最高法院提出何種訴訟。特朗普陣營已介入聯邦最高法院一起訴訟，尋求推翻賓州接受遲到郵寄選票的決定。特朗普陣營和其他共和黨人也在其他州提出訴訟，包括要求密西根州停止計票。

然而，法律專家認為，儘管特定選票或投票和計票程序可能存在異議，但目前還不清楚這類爭端是否將影響最終結果。

據俄亥俄州立大學（Ohio State University）選舉法律專家佛里（Ned Foley）說，這場選舉沒有構成2000年總統大選那種局面的要素，當年聯邦最高法院擋下重新驗票的主張，讓小布什（George W. Bush）獲得佛州25張選舉人票，擊敗民主黨對手高爾（Al Gore），當選第43任總統。佛里說：“現在說這些太早了，但美國最高法院最終將如何起到決定性作用，目前似乎還不明朗。”