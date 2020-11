特朗普5日發大寫推文“停止計票”，全美各地拜登支持者示威要求繼續計票

美國總統大選勝負未定,特朗普質疑民主黨選舉舞弊,5日一早發大寫簡短推文,寫下“停止計票!”(STOP THE COUNT!),他還表示將在拜登宣稱領先的州,提出法律訴訟。而全美各地的拜登支持者,從4日開始舉行示威,要求尚未開出全部選票的州繼續計票。

特朗普5日早上在發出“停止計票”的推文後,相隔不到一小時又以大寫發推文“任何選舉日後才送達的選票,都將不會被計入!”(ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!)。

4日下午起,特朗普競選團隊先後要求威斯康星州重新計票,並對密歇根州提出訴訟,要求該州暫停開票,還要求聯邦最高法院推翻賓夕法尼亞州選舉日後接受郵寄選票的決定。此外,特朗普陣營還要對原本大幅領先的喬治亞州提起訴訟,要求3日晚間7時以後寄達的選票,不能納入計票。5日特朗普陣營提起訴訟,指控內華達州至少1萬人在該州投票,但早已不住在內華達。

而自3日晚開票以來膠着的總統大選結果,引發全美許多城市4日爆發示威,要求計票不要停止。其中在波特蘭,示威者砸碎商店櫥窗,警方宣告群眾暴動,逮捕11人,沒收炮竹、榔頭和一把步槍。俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)為因應抗議活動,下令國民兵待命。

在紐約,警方表示,4日晚在市區多處爆發抗議活動,一共逮捕約50人。在丹佛,示威者與警方爆發衝突,有4人被捕。在明尼阿波利斯,數百名抗議者封鎖了94號州際公路,有數人被捕。

芝加哥、費城、亞特蘭大、底特律、奧克蘭和鳳凰城,也有拜登的支持者集會,要求計票不受阻礙,繼續進行。

由美國至少165個草根組織和工會組成的“保護結果”(Protect the Results)聯盟,計畫從4日到7日在全美舉行100多場抗議行動。