印度國防參謀長：中印邊境對峙不排除或引發更大衝突

印度國防參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）11月6日表示，印中兩國軍隊在邊境的緊張對峙或會引發更大的衝突。他zhi'c，實際控制線的局勢很緊張。該線是位於拉達克東部地區事實上的中印邊界，數千名印度和中國官兵在當地自今年春天陷入了至今長達數月的對峙。

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拉瓦特當天在線上發言時聲稱，“我們不會接受實際控制線的任何移動”。他說，“因此，在總體安全計算中，不能不考慮到邊界對抗、越界和無端的戰術性軍事行動，從而演變成更大的衝突”。自印方方面消息，印度和中國軍隊的高級指揮官星期五在拉達克舉行了危機開始以來的第八輪軍長級會談。

據一名印度官員說，會談可能包括討論中方提出的，將部分部隊從龐公措湖北岸的爭議地區撤走的建議。據悉，兩國士兵們在那裡相隔幾百米對峙。這位官員說，在火炮和裝甲車的支持下，步兵部隊也在該湖的南岸對峙，中方一直在那裡試圖推動印方後撤。

此前，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）星期四在參加視頻活動時表示，“國家興衰的過山車給我們的最根本的教訓是，和平不一定能依靠渴望和平來實現，而是要靠威懾戰爭的能力。"他強調，“印度致力於和平，但也準備在面對單邊主義和侵略時捍衛自己的主權，無論它需要做出什麼樣的犧牲。”