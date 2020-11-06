美大選懸而未決 蕭美琴：無論誰勝選台美關係將繼續深化

美國總統大選結果至今仍未出爐，台灣駐美代表蕭美琴11月5日通過臉書表示，很多台灣人關心結果，但不用擔心，她跟民主共和兩黨朋友都互動交往。她稱，支持台灣正成為美國的主流聲音，無論誰勝選，台美間都會繼續深化關係。

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蕭美琴寫道，“美國正經歷一場參與投票人數創歷史紀錄的選舉。無論選舉結果如何，都是美國民主意志的展現。”她說，“我知道很多台灣的朋友各自有所喜好也非常關心結果。不過各位也不用擔心，美琴二十多年來一直跟民主共和兩黨的朋友互動交往，來到美國就任後更是積極接觸。雖然考慮到當事人和各方立場，我不好公開去分享細節，但兩黨內都有很多支持台灣肯定台灣的朋友。 ”

蕭美琴稱，“相信很多人都注意到，無論政界甚至在民間社會，肯定台灣、支持台灣正成為美國的主流聲音。德不孤，台灣是世界正向的力量，無論誰勝選，台美間都會基於共同的利益與價值繼續深化關係！”此前，《華盛頓郵報》10月30日報導稱，台灣對民主黨總統候選人拜登若上台後將採取的對華政策感到緊張，暗指台方或可能更傾向共和黨。台當局隨後多次澄清指，“台灣對美國一向採取兩黨平衡交往原則，未來也將繼續秉持，以深化台美夥伴關係。”

另就中央社報導，台灣行政院長蘇貞昌星期五亦指，政府尊重美國民主政治選出來的結果，會和他們保持良好互動。他說，“蔡總統在國安會議上對各方情勢做出因應與準備，節奏掌握得非常好”。他續稱，蔡英文領導台灣這些年來，“台美關係大有進展，大家有目共睹，而且美國對台灣很多作為，都比以前好非常多，例如美國兩黨在國會一再以全票、大比例通過友台法案，可見蔡政府台美關係做得很好。”