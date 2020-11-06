美防長埃斯珀據報有意辭職 五角大樓出面否認

美國全國廣播公司（NBC）11月5日引述消息人士的話bao'dao稱，美國國防部長埃斯珀已準備好辭職信，並有意向特朗普總統遞交辭呈。對此，美防長公共事務助理霍夫曼（Jonathan Hoffman）當天回應表示，埃斯珀既沒有辭職的計畫，也沒有被要求遞交辭呈。他強調， NBC的相關報道在許多方面不準確，且誤導讀者。

廣告 繼續瀏覽後續

NBC的記者引述了三位現任國防官員的話說，埃斯珀部長已經準備好了辭職信，並指他是一段時期以來人們預計會在總統大選後，即使特朗普連任也會被要求離職的三位內閣官員之一。報道稱，埃斯珀曾考慮向海陸空三軍部長下令使他們更改各自管轄範圍內美軍基地的名字，使當下那些仍以南北戰爭期間南軍將領的名字而命名的基地得到更換。這一提議或將會受到特朗普的否決，因此埃斯珀被指換而與部分國會議員合作，希望通過國防授權法（NDAA）立法努力來達到這一目的。報道還提及，特朗普和埃斯珀的分歧較為明顯，今年夏天二人被指就是否應動員現役軍人參與針對示威的維持秩序活動而發生過爭執。

該報道引述的兩名現任國防官員稱，“埃斯珀認為，如果他宣布再受提名，可能會導致特朗普解僱他。但埃斯珀不是在促使其得以續任，因為他希望被辭退”。這兩位官員還稱，“埃斯珀也在考慮他的遺產問題。他從議員們和白宮官員那裡贏得了 ‘點頭埃斯珀’（Yesper ）的綽號，因為在他們看來，他願意執行特朗普的議程而不推諉”。“他關心自己的遺產，更願意被人們記住是因為他站在自己的立場上向總統說不而被解僱的人，而不是被記成‘點頭埃斯珀’，”一位國防官員說。對此，霍夫曼通過推特表示，“他（埃斯珀）繼續依總統的意願擔任國防部長，繼續實施不可逆轉的國家國防戰略。”霍夫曼還強調，埃斯珀既沒有辭職的計畫，也沒有被要求遞交辭呈。他續指， NBC的相關報道在許多方面不準確，且誤導讀者。

過去兩年來，埃斯珀一直在努力推進特朗普政府提出的美國《國防戰略報告》，這項戰略視中國和俄羅斯為美國的主要對手，並通過提供美軍殺傷力、強化同盟關係以及改進國防機構的運作和針對性等方式與中俄競爭。埃斯珀還曾多次表示，希望在條件允許的情況下能在年內對華訪問。此外，以往的經驗表明，新總統上台後不一定會立即替換前任總統任命的國防部長。不過，想必如若拜登成功勝選，埃斯珀得到民主黨人青睞的幾率也不被看好。