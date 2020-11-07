同一衝突原告變被告：民主派陳志全告建制議員遭政府叫停 卻被當局控違特權法

當律政司把5月一次立法會會議衝突中的八名民主派議員告到法庭上的同時，卻決定介入同一次衝突中的私人檢控，以「不提證供起訴」的形式叫停民主派前議員陳志全狀告建制派議員郭偉強的案件。因同一次衝突被律政司控告的陳志全，批評港府濫用權力，令他「原告變被告」，會與律師團隊商量下一步行動。本身是律師的民主黨議員塗謹申批評律政司此舉是扼殺陳志全的司法權利，「非常離譜」。

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因應5月8日立法會內務委員會就主席選舉而發生的衝突，律政司檢控八名民主派現任議員和政黨人士，指他們的行為阻礙會議進行，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪和妨礙立法會人員執行職務罪，現任立法會議員胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、許智峯和張超雄，以及決定不延任的卸任議員朱凱廸和陳志全及工黨主席郭永健等八名被告昨(6日)天提堂，他們暫時毋須答辯，以等待終審法院決定是否批出前議員因梁國雄在會議上一度搶去官員文件而被裁定違反特權法一案的終審法院上訴許可。案件押後至明年2月11日再訊，各被告獲準保釋出外候審。

同日，律政司去信西九龍裁判法院，指決定根據《裁判官條例》，介入陳志全以私人檢控方式狀告工聯會議員郭偉強的案件，要求在原定的審前複核日，即下星期一，給予律政司15分鐘時間提出「不提證供起訴」郭偉強，即陳志全的私人檢控被撤回，而郭偉強亦不用認罪，不會留有案底。

陳志全在其個人臉書貼出律政司信函，形容律政司包庇及「放生」郭偉強。他又說，立法會保安和「保皇黨」可以粗暴對待或襲擊民主派而毋須憂慮被控告，即使法庭接納私人檢控，律政司亦可以隨時放人，等於縱容「議會暴徒，根本就系鼓勵保皇黨在立法會開拖(即打架)！」

被指獲「放生」的郭偉強則回應說，相信律政司的決定是經過審慎考慮作出，現時仍須等待裁判官作最後裁決，但形容這是一個遲來的正義。

民主黨議員塗謹申則狠批律政司濫用權力，偏幫郭偉強，他指出，私人檢控是市民尋求刑事司法公義的最後一個手段，一旦律政司介入，便不能進行下一步司法行動，故此，律政司的做法等於扼殺陳志全的司法權利，非常離譜。

他又說，從新聞報道的表面證據來看，郭偉強班曾襲擊陳志全，陳有合理勝訴機會，難以理解律政司為何要介入，當局此舉日後將難以說服社會，香港仍有司法公正。

陳控告郭的案件同樣涉及5月8日的內會會議衝突，時任人民力量議員陳志全被工聯會郭偉強拉開，拖行數米，陳志全倒地，其後向郭提出私人檢控。法庭早前批出傳票，控告郭偉強一項普通襲擊罪，案件原定下周一聆訊。

律政司近期介入多宗由民主派議員提出的私人檢控案件，當中，民主黨議員許智峯今夏分別對去年11月11日在西灣河開槍的警員，以及去年10月在深水埗駕駛的士衝上行人路撞人的司機鄭國泉提出私人檢控，但8月時遭律政司介入，申請撤回檢控並獲批。