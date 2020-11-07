大學衝突周年臨近：理大禁訪客進出 中大要求改聯展海報

被指要修改的海報，紅圈是校方認為可能有問題的圖文

反對修訂逃犯條例運動期間，多間大學於去年11月上旬起發生持續多日的校園衝突，現在一周年臨近，衝擊最大的中文大學和理工大學均出現緊張局面。理工大學突然規定，本月內收緊理大校園的出入管制，所有訪客若非得到校方批准，將不可進入校園。中大的保衛戰周年展覽，其宣傳海報雖然只是朦朧地看到「光復香港」的反修例口號，仍遭校方以可能違法而被要求刪除，雙方仍在爭持。

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香港各大學原可自由出入，但理大物業管理處昨(6日)午向全體師生髮送電郵，表示會收緊出入校園的措施，由即日起至本月31日，僅供師生、職員及有必要職務的人士進入。訪客除非獲得學系主任或學生事務處的特別批准，證明有必要進入校園，否則不得進入。至於早前已獲批在這段期間進入校園的訪客，亦需要重新申請。

電郵沒有解釋收緊措施的原因，理大其後回複查詢時表示，校方考慮到去年11月在校園發生的事件而提升校園出入管理措施。理大學生會前外務副會長鄭其浩批評校方做法擾民，質疑大學是否仍是一個自由的地方。

去年11月中旬，有示威者在理大外以雜物堵路，警方到場驅散，雙方爆發激烈衝突，有示威者逃入校園並將之佔據，警方隨後封鎖及包圍校園，被形容為反修例運動以來最大的人道危機，直至該月29日解封，警方拘捕1377人，三百多名未成年示威者被要求登記，創下單日最多人被捕的紀錄。

於去年的11月11至13日發生橫跨口吐露港公路2號橋攻防戰的中大，八個書院的學生會聯合由下周三(11日)起舉辦一系列的「中大保衛戰」一周年歷史回顧活動，當中包括在文化廣場舉辦的展覽，但宣傳海報剛貼出，便被校方要求修改或移除。

涉事海報頂部出現有「光復」二字的旗幟，中間則有校長段祟智和前校長沈祖堯在衝突期間斡旋的新聞圖片。校方發表聲明指，關注展覽宣傳內容或涉嫌違法以及不當使用頭像，敦促立即修改或移除宣傳品，強調大學絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，如有違反必將嚴正處理。校方又指，文化廣場是大學授權學生會管理的地方，若有不合規的活動，大學有責任和權利禁止活動舉行。聲明又對「展覽舉辦者將事件作出偏頗的描述， 表示極度遺憾」。

港府在香港國安法生效日發出聲明，指「光復香港 時代革命」的口號有分裂之嫌，違反國安法，有關說法雖然未經司法挑戰，但不少人自動視有關口號有可能違法而停止提及。

不過，學生會不同意，中大學生會幹事會臨政副主席葉子萱表明，現階段不會刪除該海報，明言對校方做法感到憤怒，質疑校方指臨政使用新聞圖片會出問題的說法，並諷刺稱：「下星期個相展系咪要幫d旗或塗鴉打格」。