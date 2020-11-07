美國制裁黎巴嫩前外長影響組閣努力

法國總統馬克龍周五曾致電黎巴嫩總統奧恩，談及黎巴嫩組閣的急迫性及國家實施改革的承諾。在此之際，美國對奧恩總統的一名女婿巴西勒祭出了金融制裁手段，理由是反貪腐。美國的這一制裁造成黎巴嫩新總理哈里里（S.HARIRI）的組閣努力複雜化。

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據本台RFI記者Laure.S周六（2020年11月7日）發自貝魯特報道，黎巴嫩總統奧恩的一名女婿，長期在政府中出任部長職務的巴西勒，在今年元月才剛剛離開黎巴嫩外長一職。他如今已被美國列入了禁止入境的名單，並受到美國的金融制裁。美國財政部周五在解釋其決定時，提到黎巴嫩前外長巴西勒涉嫌貪污。

美國加強對伊朗及其盟友的制裁

美方沒有提到巴西勒與真主黨之間的關聯。然而，這些制裁被視為是美國針對伊朗及其盟國施壓戰略的一部分。最近幾周，美國加大了對黎巴嫩的施壓。

據介紹，巴西勒也是黎巴嫩一個以基督徒為主的政黨黨魁。但有報道說，巴西勒與真主黨結盟。這也是美國首次針對基督教領袖人物實施制裁。真主黨在一份聲明中，對美國的這一決定予以痛斥。

美國的制裁影響黎巴嫩組閣努力

美國針對巴西勒的制裁，並不算是一個真正的意外。因為，早在數月之前，就已有傳聞。不過，許多政治分析人士認為，美國在黎巴嫩重新啟用哈里里為新總理授命組閣之際，宣布針對巴西勒的制裁措施，立即就造成黎巴嫩組閣的複雜化。