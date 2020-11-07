政治困擾 香港中小學現退學潮

受到社會撕裂和中國加強對港管治的影響，移民增加的相關問題逐漸浮現，有中小學出現退學潮，退學人數較往年上升，名校影響尤甚，當中，拔萃女書院近日更罕有公開招收本學年（2020/21）下學期的中一至中四級別插班生，以補充流失學生。教育界人士憂慮，海外疫情過後，香港流失學生的情況將會加劇，屆時各校可能會重現回歸後的縮班潮。

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資助小學校長會名譽主席張勇邦今(7日)早在電台節目指出，社會撕裂令家長不安，因此可能出現家長安排子女到外國或中國內地讀書的情況，以他作為校長的聖公會聖雅各布小學為例，一般退學率是2%，但今年達到3%，即有五成升幅。他續稱，若持續出現「往外走」和「往內走」，再加上中國內地的跨境生因殺情和社會情況不來香港讀書，最壞的情況可能會令97年香港回歸後的縮班潮再次出現。

直資男校英華書院亦出現「退學潮」，校長鄭鈞傑回復《明報》查詢時指出，上學年學期末已有約40至50名學生退學，本學年開始後，亦有十餘名學生退學，數字比去年略增，「上年（開學時）走幾個，今年走十幾個」。他表示，已有心理準備面對大批學生退學，這幾乎是全港學校正在面對的問題，他不點名地透露，有學校一級走了四十多個學生。

學友社學生輔導顧問吳寶城形容，這一波退學潮相信是近十年內最嚴重的，而名校或會是最受影響的組別，因為名校生的家庭環境較好，家長或早已屬意子女負笈海外升學，現在直接將計畫提前。

一名剛與女兒移民英國的大學講師向本台指出，香港國安法出爐和教育局收緊學校自主及加強愛國教育，令她決定「即走」，直言不希望升讀中二的孩子在這樣的制度下接受教育。

教育界立法會議員葉建源認為，退學問題關乎政治或社會因素，同意港區國安法的實施令人不安，有可能增加家長和學生選擇離開的意欲。他估計，退學情況會持續，現時外國疫情嚴重的情況下，仍有家長送子女到外地就讀，當疫情平穩後，數字可能更多。

雖然教育局局長楊潤雄表明，學生退學情況現時不是一個需要擔心的問題，但出席電台節目的灣仔區校長聯會主席戴德正指出，各區均出現退學潮，呼籲教育局注意學生退學趨勢，因為這可能影響學校收生的生態，亦會影響學校運作或資助金額。