日中擬11月中旬重啟商務人士往來

日中兩國政府已基本達成協議，重新啟動因新冠對策而設限的商務人士等的往來。日方希望在相互確認新冠病毒檢測有效性等的基礎上，最快能在11月中旬實現。

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商務人員的往來以出差等短期逗留者和駐在人員等長期逗留者為對象。日本政府相關人士11月6日透露了上述信息。日中兩國經濟關係來往密切，深厚，此舉或有望提升因新冠影響陷入低迷的經濟和國際交流。

日本政府高官曾表示：“對於航空公司來說，重新開啟人員往來的意義很大”。 根據日本政府旅遊局統計，2019年的訪日中國人約為959萬人，其中以商務目的訪日的為37萬人，超過美國（約21萬人）等為世界之首。目前，中國的新冠疫情已經得到了很好的控制，而歐美再次進入嚴重的新一波疫情。

短期逗留框架僅限商務相關人士的“商務通道”。若在入境時提交新冠病毒檢測陰性證明和活動計畫書，那麼就是在14天的隔離期內也能在限定行動範圍的情況下開展經濟活動。基本要求是：（1）接受PCR等檢測（2）禁止使用公共交通（3）基於活動計畫書，將移動範圍限定在逗留地及工作地點等。

長期逗留則維持14天隔離期，在此基礎上重啟往來的“居留通道”。不僅是商務相關人士，而且也允許留學生長期滯留。

6月29日，中國國務委員兼外交部長王毅與日本外相茂木敏充舉行電話會談。雙方一致同意為重啟受新冠疫情影響而停滯的人員往來，迅速展開磋商，並強調在新冠感染問題上繼續合作。

日本首相菅義偉在9月25日和中國國家主席習近平舉行了電話會談，在電話會談中，關於新冠疫情對策方面目前實施的邊境口岸對策，雙方可能確認了為放寬商務人士出入境將繼續進行磋商。