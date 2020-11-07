美駐華使館：兩黨普遍且一貫支持目前對華政策

美國駐華大使館11月6日在推特上寫道，臨時代辦傅德恩（Robert W. Forden）表示，不管美國選舉的結果如何，美國都將繼續推動公平對等的對華關係，而且兩黨普遍且一貫支持美國目前的對華政策。

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傅德恩5日在察哈爾學會就美中關係以及美國最近的選舉與學者進行了對話。相關消息指，察哈爾學會成立於2009年10月，是中國專註於外交政策和國際關係的頂尖非政府無黨派智庫之一。在討論中，臨時代辦傅德恩強調了美中關係將會繼續是世界上最重要的關係。

傅德恩稱，展望未來，美國的政策將繼續尋求一種重結果的關係，它真正着手解決美中關係中長期存在的問題。同時，美國將繼續重視與中國人民的交流，並在世界上一些最具有挑戰性的問題上尋求成為夥伴的機會。

傅德恩指出，不管美國選舉的結果如何，美國都將繼續推動公平對等的對華關係，而且兩黨普遍且一貫支持美國目前的對華政策。美使館表示，進行對話是了解彼此的最佳方法。此前，特朗普政府的美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）在英國智庫“政策交換”（Policy Exchange）舉行的視頻會上以《貴在坦誠》為題發表中文演說時指，“坦率直言地對抗中共的外交政策或成為特朗普總統的標誌性外交遺產。”

博明表示，所謂“對抗性言論會讓國家相互敵對”的說法，這種陳舊觀念被美國外交使團偽裝成謙恭的政策，實際上卻反映了一種自大心態，而這恰好被中共的統戰攻心戰所利用。另在民主黨總統候選人拜登的團隊中，其外交政策顧問布林肯（Tony Blinken）日前在受訪時談及對華政策時指出，“（拜登和特朗普）對中國的方式存在深刻的不同，但我們要明確的是，中國確實構成一個上升的挑戰，大概是我們從另一個國家所面對最大的挑戰，不論是從經濟上、科技上、軍事上或甚至是在外交領域。”

布林肯說，“在很多方面，拜登如此認為，（與特朗普在對華問題上）的大不同是針對中國挑戰，與他們正在上升的力量相比，更相關的是我們自己造成的弱點。”他說，“所以拜登將採取與特朗普存在深刻不同的是，對我們自己、我們的工人進行投資，煥發我們自己的民主，與我們的盟友和夥伴合作，並維護我們的價值觀。”

布林肯說，“這才是你如何在有力的位置與中國進行互動。問題的底線是，美國和自由民主國家仍是對於那些可以進行選擇的人來說是他們首選的制度”。他說，“如果過去4年有所展現的話，不是它們的失敗，而是它們對於我們民主的力量和領導力的活力而言，無論是對我們的國家還是世界都有多麼的至關重要。這則是我們需要重新奪回的東西，它從我們如何應對中國開始。”