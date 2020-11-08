中印第8輪軍長級會談 兩國聯合聲明：保持一線部隊克制

11月6日，中印兩軍在楚舒勒（Chushul ）舉行第八輪軍長級會談。通過中國國防部和印度國防部8日發表的聯合聲明顯示，雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。雙方還同意近期舉行下一輪會談。

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中印邊境對峙從今年5月初持續至今，雙方星期五舉行了第8輪軍長級會談，兩國在最新發表的聯合聲明中稱，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區“脫離接觸”坦誠深入和建設性地交換意見。雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。雙方同意繼續通過軍事和外交渠道保持溝通，在此次會談基礎上，進一步推進其他問題解決，共同維護邊境地區和平安寧。雙方同意近期舉行下一輪會談。

印度《印刷報》7日報導指，由於最新一輪的軍長級會談沒能帶來突破，印度和中國拉達克地區東部的對峙將持續至冬季。印度網站“Oneindia”介紹稱，此次會談於當天上午9：30開始，晚上7點結束，最新一輪的軍長級會談沒有取得任何突破。印度第14集團軍新任司令梅農首次率領代表團出席會談。他之前曾作為印度代表團成員參加了第6輪和第7輪軍長級會談。

熟悉事態發展的印方官員說，當前最重要的是裁減一線部隊數量，這是邁向脫離接觸的第一步。《印度時報》報導稱，印中雙方目前在對峙地區各自陳兵5萬餘，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器。此前的第六輪軍長級會談中雙方達成一致： 停止向一線增加兵力，不單方面改變現地態勢，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。

此外，印度國防總參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）在印度國防學院舉辦的一次網絡研討會議中表示，中印兩國軍隊在邊境的緊張對峙或會引發更大範圍的衝突。他說，“我們不會同意實際控制線有任何變動。”他談到，與中國爆發全面衝突的可能性很小，但在整體安全考量中，邊境衝突、越界以及無端的戰術軍事行動升級為一場更大規模的衝突的可能性是不能被忽視的。”