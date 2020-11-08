勒梅爾談美國大選：不要抱有幻想，地緣政治現實不會改變

針對美國總統大選民主黨總統候選人拜登宣布勝選的消息，法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）最新向媒體表示，希望美國新政府的“態度能減少侵略性”，但他強調 “不要抱you幻想”。

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勒梅爾向法國《星期日報》指出，在拜登當選美國總統所帶來的興奮感過後，我們應有理由保持這種興奮感。他在採訪中呼籲歐洲人謹慎行事。勒梅爾說，“希望美國新政府能減少侵略性（......），但我們不要抱有幻想：地緣政治現實不會改變”。他在採訪中特意回顧了波音公司與空客公司之間的糾紛，該糾紛金額達 “幾十億歐元，對葡萄酒種植的關稅影響非常大”。他還指出，中美之間的爭端也讓歐洲處於弱勢地位。

勒梅爾稱，因此，歐盟“必須在這場權力遊戲中維護其經濟和政治主權，正如（馬克龍）總統自五年任期開始以來一直捍衛的那樣。如果你沒有空間，沒有自己的5G網絡，沒有生產自己的氫氣或電瓶製造，你就只能依靠美國和中國”。與此同時，與互聯網巨頭的博弈仍是歐盟與美國的緊張話題。歐盟正試圖反對互聯網巨頭的稅收優化和壟斷地位有關的策略。

勒梅爾說，“競爭（......）將保持不變：歐洲必須繼續重新建立競爭規則，拒絕他們的私人數字貨幣，並為數字巨頭的公平稅收而戰。” 在這些問題上，華盛頓的立場從來都不贊成與歐方友好解決，即使在奧巴馬時代也是如此。2015年，在接受Re/Code網站採訪時，時任美國副總統拜登曾就個人數據保護、被遺忘權或稅收等議題上嚴厲攻擊過歐盟的政策。

同樣針對拜登勝選的消息，法國歐洲事務國務秘書博恩（Clement Beaune）告訴媒體稱，“如果認為一切都會發生變化，那就錯了，歐洲首先必須依靠自己。“他並指，期待拜登隨後對氣候問題有所作為。