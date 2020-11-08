哈梅內伊稱美國絕對衰退毫無爭議 蓬佩奧：你竊取了伊朗人民億萬美金

伊朗最高領袖哈梅內伊11月7日在推特上評論美國大選稱，美國局勢和美國人自己說他們的選舉是一個奇觀。他續指，“有一點是絕對清楚的，美國體制的政治、民間和道德的絕對衰退。”對此，美國國務卿蓬佩奧回應指，哈梅內伊個人從伊朗人民身上竊取了億萬美金，並稱伊朗的選舉如同笑話，伊朗民眾當今遭受苦難也是因為後者的“盜賊統治”。

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此前，哈梅內伊曾於4日發推文稱，“多麼壯觀的場面! 有人說這是美國歷史上最欺詐的選舉。誰說的？目前在任的總統。他的對手說特朗普打算操縱選舉! 這就是美國選舉與美國民主的本質。”他還在7日續稱，“美國的情況和他們自己說，他們的選舉是一個奇觀! 這就是美國自由民主的醜陋面目的一個例子。無論結果如何，有一點是絕對清楚的，美國體制的政治、民間和道德的絕對衰退。”

蓬配奧當天表示，“美國現在是且將繼續是人類歷史上最偉大的國家。我們歡迎伊朗人民實現其願望的那一天----你們知道那是什麼。這就是全部。”他隨後還轉發了哈梅內伊的推文，並寫道，“你個人從你的人民那裡竊取了億萬美金。你的選舉是個笑話，數百名候選人甚至被取消了競選資格。今天，你的人民在挨餓，因為你在代理人戰爭上花了數十億來保護你的盜賊政權。”

另就拜登星期六宣布勝選的消息，伊朗總統魯哈尼8日提出，下一屆美國政府“應該利用這個機會彌補特朗普總統的錯誤”。他稱，“特朗普的破壞性政策被美國人民反對，下一屆美國政府應該利用這個機會彌補過去的錯誤。” “伊朗致力於與世界進行建設性的互動。” 魯哈尼說，“伊朗人民的英勇抵抗證明，極限施壓的政策註定會失敗。”