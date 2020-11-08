美國2020大選：拜登宣布設Covid專家組

拜登（Joe Biden）宣布將於下周任命一批有名望的專家，並將在2021年1月20日新總統就職當天制定出一套戰疫行動方案。至周六，Covid-19在美國已造成近24萬人死亡，近千萬人確診。

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據本台RFI周日（2020年11月8日）的法文報道，出自民主黨的拜登在競選期間的每次演講都態度堅決地表示，對抗Covid-19疫情，將是他的首要工作重心。就此，拜登已宣布，他在11月9日下周一就設立一個應對Coronavirus危機的小組，聚集有名望的專家與科學家，對抗美國當前所面對的主要挑戰。這是拜登在特拉華州慶祝其當選時，面對其支持者所做的表態。這個危機應對小組的成員將制定一套方案，在2021年1月20日當天就進入實施。

在這個選舉周，美國的疫情再度升高，最近幾天的新感染人數又攀新高。美國11月7日的數字顯示，24小時內Covid-19的新確診患者超過12萬2千人。這是法新社在周六20點30分，以霍普金斯大學（Johns Hopkins）數據為基礎的一個統計。同時，有991人因感染病毒死亡。自疫情爆發以來到11月7日周六夜間，美國已總共記錄了超過23萬7千個死亡病例，另有近千萬人確診。