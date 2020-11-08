拜登當選美國總統，伊朗對美國的伊朗政策審慎樂觀

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，與美國長期對抗的伊朗高度關注。德黑蘭當局對於美國重返2015年核子協議並且放寬制裁，顯得審慎樂觀。

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中央社援引土耳其安納杜魯新聞社報導，在伊朗最高領袖哈梅內伊發推文淡化美國政策對伊朗和對區域的影響。

他在推文中說：不管結果如何，有件事絕無疑問：美國政權在政治、世俗和道德上肯定衰落。

伊朗前外交部發言人墨沙維則強調，拜登政策會跟特朗普類似。

儘管在正式立場中強調美國前後任政府的政策將沒有兩樣，對於拜登可能重返2015年伊朗核子協議並且讓形勢出現轉變，德黑蘭方面審慎樂觀。

7日稍早，伊朗總統羅哈尼稱頌伊朗民族抵抗特朗普政府最大施壓行動，並且強調他期盼美國新政府開啟新頁。

羅哈尼說：我們希望下任美國政府從那3年經驗中學習，並且恢復承諾。他顯然意指特朗普退出伊朗核

子協議的事。他語帶和解意圖地表達德黑蘭願意談判，盼華府了解美國在對德黑蘭政策上自己有錯在先。

伊朗外交部次長阿拉奇也表示，如果拜登當選，華府政策或許會有新做法，強調伊朗將依據華府對德黑蘭政策的轉變而採取適當方式和解決方案。不過他同時表示，德黑蘭仍將反制任何威脅。

美國「變天」效應本周稍早已經反映在伊朗外彙巿場上。拜登計票領先之際，伊朗貨幣里亞爾（Rial）6日對包括美元在內的多種外幣都大幅升值。