拜登發表勝選演說呼籲放下分歧敵意 誓言重建美國靈魂

美國眾多主流媒體星期六宣布民主黨總統候選人拜登當選下任總統。拜登本人當地時間11月7日晚首次以當選人身份發表全國演說。他表示，美國人民已通過投票發聲，給予了他“明確的、令人信服的”勝利。拜登承諾將成為一個“不尋求分裂，而追求團結”的總統，他還喊話特朗普的支持者“給彼此一個機會”。

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拜登當晚在特拉華州威爾明頓市發表了勝選演講。在勝選發言的開篇，他使用了美國總統發表就職演說或國情咨文時常用的“我的全美同胞們”作為開頭。拜登指出，自己已贏得美國歷史上所有總統選舉中最多的當選票數——超過7400萬張普選票。他對選民給予的信任和信心表示感激，“今晚，這個國家所有城市的人，甚至全世界的人，都在注視着我們，為了新的希望，新的信仰，和一個更好的明天。”

拜登稱，“對於那些投票給特朗普總統的人，我理解他們的失望。我自己也輸過幾次，”他此前曾兩次試圖贏得民主黨總統候選人提名，但直到今年才獲得成功。“是時候收起刻薄的言辭，降低溫度，重歸於好。為了取得進步，我們必須停止把對手當作敵人。我們不是敵人。我們都是美國人，”他說，“現在是時候治癒美國了”。拜登援引聖經說，“萬務都有定時，建設有時，收穫有時，播種有時，治癒有時，而現在是時候讓美國治癒了。”

拜登說，“我們必須復興美國的靈魂。”他稱，因為過去幾年，“國家持續受到善良天使與暗黑衝動的持續戰鬥所影響，而總統在這場戰鬥中所說的話很重要。現在是我們的善良天使獲勝的時候。”他續指，“讓這個美國妖魔化的冷酷時代由現在開始就此結束”。他表示，今晚全世界都在注視美國，他相信，當美國發揮最好一面的時候，美國是全世界的榜樣。

演講中，拜登列舉了一系列當下所面臨的挑戰，並呼籲美國人民團結一起，對抗新冠病毒、重建繁榮；為種族公義和剷除系統性種族主義，為挽救氣候變化而戰鬥。為捍衛民主、公義、恢復正氣而努力，一同“走向永不放棄，永不屈服的美國。”演講最後，他以天主教著名聖詩乘鷹翅膀（On Eagle‘s Wings ）作結尾，並指這是他已故長子博·拜登（Beau Biden）很喜歡的一首聖詩，“只要將你升高乘鷹翅膀，背負你黎明翱翔，要你明亮如太陽，將你緊握在主的仁慈手中。”

拜登說，讓美國人民一起乘鷹翅膀，“開始進行上帝和歷史交給我們的工作。我們全心全意，堅定不移，對美國和彼此有信心，充滿愛心，對祖國和正義的渴望，讓我們成為自知可以成就的國家。”據悉，抗擊新冠肺炎問題時拜登所指出，在當選後首要將處理的要務。他表示會成立抗疫團隊應對疫情，誓言要以科學原則應對持續創新高的新冠肺炎確診數字，並將在下周一公布更多細節。

賀錦麗當晚亦發表獲勝演說，衷心感謝大家團結一致，有賴選民投票，猶如已故民權領袖員約翰·劉易斯般，令美國人締造一個有民主自由的美國，並指是多元種族創造美國歷史。賀錦麗語帶興奮地承諾，無論美國選民在大選中投給拜登還是總統特朗普，她都會竭盡所能擔任副總統的職責，就好比當年拜登輔助前總統奧巴馬一樣。