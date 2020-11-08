日本首相與外相等祝賀拜登當選

民主黨候選人喬·拜登已經獲得足夠選舉人票，贏得一場極其激烈的總統大選。據統計拜登至少獲得超過半數的290張選舉人票，日本首相菅義偉在日本時間11月8日的推特上對拜登和副總統候補哈里斯表示“衷心的祝賀”。

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菅義偉首相準備盡量實現早期訪美，大約會在拜登總統就任的1月20日左右。

目前，特朗普陣營已表示，將挑戰所有“拜登最新宣稱獲勝的州”。他們指稱發生了選舉舞弊，特朗普陣營正在尋找美國頂級律師來主導法律控告。因此拜登確定最後當選還需要時間，但是菅義偉首相在第一時間發去賀電，正像特朗普當選總統當時的安倍首相在其當選9天以後迅速訪美一樣，是為了和美國新的總統迅速建立相互信賴的關係。

菅義偉在其個人事務所所管理的推特上用日語和英語寫道：為了使日美同盟更加強韌，並確保印度太平洋地區和世界的和平、自由與繁榮，我將很高興看到我們攜手並肩共同前進。

日本外務大臣茂木敏充也在推特上對拜登與哈里斯表示“衷心的祝賀”。並表示將很高興地看到：為了進一步推進日美同盟，解決世界所面對的課題日美緊密的合作。

日本自民黨政調會下村博文指出：安倍前首相和特朗普總統所聯結的紐帶現在由拜登與菅義偉首相來繼承，期待能和兩國的進一步發展連接在一起。同時他指出：日美同盟的基礎不變，並且需要進一步加強。