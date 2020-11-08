林鄭告訴央視：香港經濟“離不開中央支持”

中共官媒央視今7 日播出行政長官林鄭月娥專訪時，解釋今年她押後宣布施政報告，是因為她“早前提出了一些希望”，期望中央進一步支持本港經濟發展，“在這個時候，能為香港注入一個經濟的動力，真的是離不開中央的支持”。林鄭續指，此舉讓她與中央部委有更多的時間，研究是否能做到相關要求，認為這樣做對《施政報告》內容“都是好的”。

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林鄭在訪問中多次強調香港需要中央支持，今次赴北京爭取中央推出利港措施，主要是支持鞏固香港作為國際金融、航運及貿易中心的發展，“肯定離不開金融方面的互聯互通，也支持香港國際機場的發展。”她又表示，中央推出“十三五規畫”時沒想到香港有創新科技的潛力，但本港近年銳意發展創新科技，已投入逾 1,000 億港元，認為“未來的發展應該是好的”，故今次行程特意帶上創新及科技局局長薛永恆。

林鄭又提到港中兩地通關問題，她表示，今次特意與食物及衞生局局長陳肇始同行，向內地衛健委彙報香港的防疫工作，“希望給衛健委跟內地的朋友更大的信心，往後下一階段通關就可以比較順利”，又形容香港嚴控疫情有一定成效，“但是還可以加大力度”。

央視記者提到林鄭今次安排了廣州、深圳行程，林鄭表示，早前參與了深圳經濟特區成立 40 周年慶典，國家主席習近平表示，期盼深圳、香港“向高水準的合作邁進”，因此要去深圳研究，“我們怎麼按照習主席的要求，把深港長期的合作推進一個更高的台階。”林鄭指，上周與廣州簽訂《粵港合作框架協議》2020 年重點工作，到廣東是要與當地領導商討如何落實。

林鄭日前在京獲得主管香港事務的中共中央常委兼國務院副總理韓正接見，並得到韓對其工作的“充分肯定”。