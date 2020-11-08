特朗普稱“勝選”人民日報跟帖：HaHa 胡錫進：不應再刺激特朗普

美國眾多主流媒體11月7日宣布民主黨總統候選人拜登當選下任美國總統，其對手特朗普總統當天仍通過推特表示，“我贏了此次選舉，贏了很多！”網民發現，中國官媒《人民日報》英文推特一度轉發了特朗普的這一推文，並附文“Haha🤣”。此外，《環球時報》總編胡錫進8日對拜登勝選的消息指，美國進入“極不尋常”的過渡期，中國需與拜登團隊開展聯繫，但也不要刺激現任總統特朗普。

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特朗普在美東時間7日上午10時36分發布推文稱，“我贏得了這場選舉，贏了很多！”這一推文被推特標註警語標籤，“帖文發布時，官方來源還未宣布選舉結果”。《人民日報》的官方英文推特帳號在不到1個小時內就轉發了特朗普這則帖文，並配上“HaHa🤣”的文字和表情符號，引髮網民關注。但隨後該篇轉帖已顯示為不可見狀態，疑似是被《人民日報》撤下。

另就拜登當選的消息，胡錫進在微博上說，“這將是美國最為動蕩、不確定因素最多的一個過渡期”。他稱，“中國一定要有底線思維，做好各種應變準備，並與拜登團隊發展聯繫，探尋中美關係擺脫極端動蕩的可能性”。他談到，“如果特朗普以拖着不做甚至最終公開不服氣的姿態離開白宮，那麼美國社會的撕裂就可能多一分甚至出現實質性固化，美國在大選後“恢復團結”的能力將被進一步削弱。”

胡錫進認為，由於特朗普不接受選舉結果，憋了一肚子氣，將這一切朝美國之外發泄比對內發泄更加容易。他稱，中國應有避免把特朗普的敗選怨氣朝中美關係方向引的意識，尤其是對他本人保持必要的尊重。他說，“咱們中國人沒必要踩他、挖苦他了，一笑泯恩仇吧”。