社區播抗警暴紀錄片警方多次“踩場”

美國會抨擊香港實施國安法之後，基本法賦予港人的人權受到損毀，港府猶在極力否認，但香港警察的所為乖離聯合國的人權法越走越遠，似乎是不爭之事實。

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地區組織“天水連線”7日晚在天水圍銀座商場外舉行放映會，播放《刑·暴·志 — 記抗爭者》紀錄片，警告港人將來或面臨更惡劣人權狀況，呼籲市民做好身心準備，約 20 名市民到場觀看。警方期間多次開咪警告在場人士違反限聚令；建制人士“大波 Man”石房有一度到場挑釁市民。觀眾晚上 8 時許陸續散去，未有人被票控。

立場新聞引述有街坊慨嘆香港已經不一樣，“ 以前我們可以行公園、聊天，現在什麼都不行。”

傍晚6 時許，最少兩架衝鋒車、一架警員運員車在附近戒備；未幾，10 多名軍裝警員落地，向“天水連線”元朗區議員林進等 3 人表示要登記身分證明文件作紀錄。

至晚上約 7 時，警方先後四次開咪，宣布在場人士或在進行違反“限聚令”的集會，要求在場人士散去，但未有票控。期間，建制派人士石房有（大波 Man）到場以手機挑釁及拍攝在場市民，隨即惹來市民謾罵“返大灣區啦”，惟警員未有阻止。“大波 Man”到場數分鐘後離開。放映會歷時 1 小時，約 20 名市民在晚上 8 時許陸續散去。

對於紀錄片包含《願榮光歸香港》一歌會否擔心被警方以《港區國安法》檢控，元朗區議員林進坦言現在港人處於陰霾下，“事事都擔心是否干犯國安法”，指紀綠片只是平實地講述中共不人道的情況。

林續形容限聚令為警方的“殺手鐧”，減低市民外出參與活動的意欲。但他表示，無論如何都會繼續抗爭下去：“雖然香港已沒法律可言，我們也不要放棄”。

街坊梁先生受立場新聞訪時則稱，警方不要再用國安法恐嚇市民，基本法最大。又指市民參與放映會符合基本法，要求警方不能驅散現場市民。

亦有不具名的中年女街坊形容警方是“不明人士”，指他們經常無故出現、驅趕市民。她又指香港已經不一樣，“以前我們可以行公園、聊天，現在什麼都不行喇。”

在去年反送中期間拍攝的《刑·暴·志》以紀錄片方式，邀請香港社運人士參與體驗中國維權人士，包括支持傘運的謝文飛、張聖雨、聲援六四的陳雲飛，及爭取工人權益的劉萍曾經歷的酷刑，以警告香港人或在將來面臨與中國內地同樣人權惡劣的狀況，並呼籲港人做好精神及肉體上的準備並探討連結中港兩地抗爭力量的可能。