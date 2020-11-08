12港人家屬要求獲取 “官派律師”資料被拒 擬提訴

12名參與2019年反修例運動的香港青年，今年8月疑搭快艇前往台灣途中遭中國海警截獲拘捕的事件，至今已 77 天。消息指，關押地深圳g'f以已有“官派律師”為由，一直拒絕家屬聘請的律師會見，同樣家屬要求公開 “官派律師”信息也遭到了當局的拒絕。

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據《明報》星期六報導，12名被捕港人家屬於10月初去信深圳市公安局鹽田分局，要求公開官派律師的資料，其中6名家屬11月7日稱，收到該局回覆稱，根據《中國政府信息公開條例》第二條規定，家屬申請公開的信息屬刑事案信息，並非政府信息，故不適用於上述《條例》。

深圳市公安局鹽田分局在信中表示，若家屬不服，可在60日內向深圳市公安局或深圳市鹽田區政府申請行政覆議，或在6個月內向深圳市鹽田區人民法院提出行政訴訟。據悉，被捕者家屬正計畫申請行政覆議或提出行政訴訟。

此前，香港電台4日曾報導指，至少5家大陸律師事務所收到中國司法部通知，禁止律師代理“深圳12港人案”，已經代理的律師必須退出。另有香港媒體報導指，港警或早在這12名港人被大陸海警截獲前，就已經知道他們的離港計畫。香港民意研究所10月16日發表的最新民調顯示，超過半數的受訪香港市民相信，警察在事前已經知道12港人離境計畫。

就這一事件，美國國務卿蓬佩奧等多國政要近期多次表示，對12港人在粵被押事件表示關切，並指敦促中國當局確保被捕人士得到正當法律程序de對待。