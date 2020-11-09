巴黎期望與拜登合作 但不抱幻想

拜登宣布當選為下屆美國總統後，法國總統馬克龍期望在多個領域回歸與美國的合作關係，包括巴黎氣候協約等，但巴黎也很清楚雙邊關係會取得革命性的發展，在等待觀察的同時，巴黎估計拜登將延續奧巴馬的政策，在一些雙邊議題上也不排除繼續特朗普打開的路線。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，在美國美國宣布拜登當選後，法國總統上周六晚上已經和其他幾位歐洲國家領導人一樣向拜登表示了祝賀。該報道稱，在巴黎和柏林的倡議下，歐洲幾個國家協調一致，用同一聲音向今年77歲的民主黨候選人拜登勝選表示了祝賀。馬克龍和拜登從未見過面，據馬克龍身邊人士透露，他本周初將與拜登通電話。

對於馬克龍和特朗普的關係，報道回顧稱，馬克龍2017年5月當選後，立刻就向當年一月份上任的特朗普展開魅力攻勢，邀請特朗普夫婦到埃菲爾鐵塔上共進晚餐，出席國慶閱兵式，但這並未能阻止特朗普退出巴黎氣候協議的決心，也導致馬克龍沿用特朗普的精選口號“讓美國再次強大”，提出了“讓地球再次強大”的口號與特朗普過招。之後，兩國在伊朗核協議和美國從中東撤兵等問題上都產生了歧見。另一方面，特朗普也從不吝惜對馬克龍的批評，在法國爆發黃背心危機時，指出馬克龍民意支持率非常低，更稱他向美國科技巨頭徵收關稅的計畫是“愚蠢”的行動.....

對拜登當選，巴黎或許可以期待回歸更加傳統和更禮貌的外交手段。法新社報道分析認為，馬克龍和拜登從未素麵，但馬克龍周邊人士表示，拜登的一些顧問之前曾在奧巴馬的團隊供職，因此和法國的外交官也有關係。

更深層看，法國政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）表示，巴黎或將賭注押在“回歸合作方式”上，他特別期望“新美國政府有很多”對新冠病毒“大流行管理” ，“尋找疫苗，世界衛生組織的問題”的新策略。法國尤其對拜登表示重返氣候協議和和恢復多邊主義表示欣慰。

但是，法國前總統奧朗德認為，不要對拜登的政策抱有幻想，他認為，拜登將繼續奧巴馬的政策，也會延續有特朗普打開的路線，包括在商業領域與中國和歐洲的關係。

接近馬克龍人士也指出，還要觀察華盛頓新政府在伊朗，中國和中東問題上的表態，因為大家都很清楚，美國從歐洲抽身始於奧巴馬時代的重回亞洲戰略。

對於被馬克龍認為已經“腦癱”的北約，巴黎並不期望發生根本性的變化，因為在奧巴馬的領導下，歐洲成員的壓力也已經開始。

因此，巴黎在重申與華盛頓的關係之外，也堅持必須將歐洲定義為地緣政治大國。愛麗舍宮說：“歐洲人必須捍衛自己的利益，捍衛自己的主權，包括在網絡技術，安全甚至價值領域。”

對法美關係的前景，法國戰略研究基金會（FRS）副主任布魯諾·特雷瓦斯（Bruno Tertrais）總結道：“我們歐洲人或許通常也會與拜登意見不一致，但交流會更好，論點更公平，氣氛更合適”。

而上周六，法國外交部長已經定調稱，將回不去過去的跨大西洋關係了。