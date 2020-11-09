歐盟將就波音公司案 對美40億美元商品加征反制關稅

歐盟委員會貿易專員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)11月9日向記者表示，正在推動對價值40億美元的美國商品加征關稅的計畫，以反制美國補貼該國飛機製造商波音公司。他說，“在世界貿易組織(WTO)對空中客車案作出裁決後，美國已經開始徵收關稅。現在，我們對波音公司案也有WTO的裁決，允許我們徵收關稅，這就是我們正在做的。”

廣告 繼續瀏覽後續

東布羅夫斯基斯說，“當然，我們對通過談判尋求解決方法，保持開放態度。我們的提案依然有效，即雙方都撤銷關稅。”不過，他表示，儘管歐盟數次提出呼籲，“目前為止，美國尚未同意取消他們的關稅”。據歐盟10月公布的對美加征關稅的初步列表，項目包括冷凍魚貝類、乾果、煙草、朗姆酒和伏特加、手提包、機車零件等。

據媒體此前報道，世貿組織曾在當地時間10月13日裁定，歐盟每年可對價值40億美元的美國商品及服務採取反制措施。10月26日，一名世貿組織官員稱，“因為美國未能遵守世貿組織對美國政府補貼波音公司一案的裁決，世貿組織成員批准歐盟對美國採取報復措施的請求。”

據了解，美歐航空補貼爭端由來已久。2004年，美國向世貿組織提出訴訟，指控歐盟以各種形式向空客提供非法補貼。歐盟隨後也向世貿組織起訴美國政府向波音提供非法補貼。對此，世貿組織先後裁定，美國和歐盟均存在對各自航空企業提供非法補貼的問題。2019年10月，世貿組織曾因歐盟違規補貼空客公司，授權美國每年對約75億美元的歐盟輸美商品和服務採取加征關稅等報復措施。

"我們呼籲美國同意雙方立即放棄現有的反制措施，以便我們能夠迅速將這一問題拋諸腦後，"東布羅夫斯基斯說。他拒絕提供關稅的確切細節，這些細節將於周一晚些時候在歐盟官方期刊上公布，但他表示，這些關稅將打擊美國農產品和工業產品等。

東布羅夫斯基斯說，“我們沒有升級任何東西，我們是在行使我們的權利"。他還並補充說，歐盟在徵收關稅的種類上 “效仿美國的做法”。對此，德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier ）評價指，“這一步是合乎邏輯的”，27個歐盟成員國中的大多數國家都同意這麼做。

當被問及歐盟為何不等到特朗普卸任時再作出決定，阿爾特邁爾說，“美國的關稅已經生效一年多了。我們大約要到2月或3月才能知道新政府中到底誰有權力為這一重要領域說話，所以現在必須找到一個解決方案，希望能防止事態進一步升級。”