默克爾再次祝賀拜登當選：德美將並肩面對全球挑戰

在美國民主黨總統候選人拜登預計贏得總統大選後，德國總理默克爾11月9日發表講話表示，希望與華盛頓恢復更強有力的美德關係。她誓言德國會與美國並肩應對全球挑戰，包括新冠肺炎疫情和qi'hou'bian'hua等問題。

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此前，默克爾的發言人斯特芬·塞貝（Steffen Seibert）7日已在推特上發布了前者恭喜拜登勝選的聲明。默克爾在聲明中說，“祝賀！美國人民已經做出了他們的決定。拜登成為美國第46任總統。我衷心祝願他好運成功。”默克爾稱，“我期待與拜登總統合作，如果我們要應對當今時代的重大挑戰，跨大西洋的友誼是必不可少的。”

星期一，默克爾就美國大選結果發表正式演說。講話中，她再次祝賀拜登預計勝選，並稱 “他對德國和歐洲均有豐富的經驗”。默克爾指出，“我們兩國的友誼經得起時間的考驗”。她表示，與美國的跨大西洋關係是“我們必須維護的財富”。她強調，德國和歐洲都必須在與美國的這一關係中 “承擔更多責任”。

默克爾稱，德國將在應對新冠肺炎疫情大流行、氣候變化和打擊全球恐怖主義等方面與美國 “並肩作戰”。她還稱，賀錦麗當選美國副總統是 “鼓舞人心的”，也是 “在美國皆有可能的”象徵。演講中，默克爾還指出了11月9日的歷史意義--這一天是1938年納粹發動反猶太人大屠殺的周年紀念日，也是1989年柏林牆倒塌的紀念日。她表示，美國在德國歷史上最黑暗和最光明的篇章中發揮了作用。