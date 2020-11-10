亞美尼亞與阿塞拜疆宣布停火 俄羅斯派維和部隊進駐戰地

亞美尼亞和阿塞拜疆11月10日宣布了一項停火協議，以結束雙方在納卡地區持續了六周的武裝衝突。至少1300人在這場戰爭中死亡。此外，亞美尼亞國防部發言人斯捷潘尼揚（Shushan Stepanian ）表示，在納卡前線的敵對行動都已經停止。當天凌晨，俄羅斯、亞美尼亞和阿塞拜疆領導人通過了在納卡停火的聯合聲明。

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根據這項協議的有關條款，俄羅斯星期二指出，已經開始向該地區派遣大約2000人的維和部隊。維和部隊計畫在那裡駐守五年時間。值得一提的是，亞阿兩國近來通過的幾次停火協議都最終以失敗告終，但是在達成最新協議之前的幾天當中，阿塞拜疆軍隊取得了一些重大勝利，包括他們聲稱在上周日奪取了具有戰略意義的舒沙鎮（Shusha）。據了解，新的協議讓阿塞拜疆得以繼續控制自從9月底這場衝突開始以來它所佔領的地區。

納卡地區被認為是阿塞拜疆的一部分，但一直被亞美尼亞族人控制。亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）當天通過臉書宣布了這一消息。他寫道，“親愛的同胞、兄弟姐妹們， 我個人做出了一個非常艱難的決定，對我和我們所有人來說。從1時起，我與俄羅斯總統和阿塞拜疆總統簽署了關於結束納卡地區戰爭的宣言。已經發表的宣言文本對我個人和我們的人民來說是難以啟齒的痛苦。”他說，“我是在對軍事形勢進行了全面分析，並對最了解情況的人進行了評估後作出的決定。也是基於這樣的信念：這是造成這種局面的最佳解決方案。”

帕希尼揚說，“雖說不是勝券在握，但知己知彼方能百戰不殆。我們永遠不會認識自己，這應該是我們民族團結的開始，是重生的時代。”他續指，“我們要分析自己獨立的歲月，規畫自己的未來，不要重蹈覆轍。我跪在所有受害者面前。我向我們所有的士兵、將軍、志願者鞠躬，他們用生命保護和守護着自己的家園。”他說，“我們一直戰鬥到最後。”在亞美尼亞首都埃里溫， 人們對和平協議的簽署作出了憤怒的反應 。幾百名抗議者聚集在政府大樓前高呼他們不會放棄納卡地區。一些人衝擊了議會大樓，要求總理帕希尼揚辭職。

阿塞拜疆總統伊爾哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）另指，“已簽署的三方聲明將成為解決衝突的一個（關鍵）點。”俄羅斯總統普京也發表聲明稱，俄羅斯維和部隊隨後將部署在納卡地區前線一帶，並希望協議“將為長期和全面解決納卡危機提供必要條件”。根據普京宣布的聲明，從11月10日起在納卡完全停火，阿塞拜疆和亞美尼亞還將停在各自佔據的位置並應交換戰俘。