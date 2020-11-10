加拿大安情局：“獵狐行動”正針對在加華人社區

加拿大安全情報局（CSIS）官員近日向加媒表示，北京經常使用卧底的國安官員和 “可信任的代理人 ”或第三方，針對加拿大華人社區的成員，試圖讓異議人士人閉嘴，包括威脅要報復他們在中國的家人。

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加拿大安全情報局的官員稱，這些在加拿大進行的非法活動是中方在全球進行的恐嚇運動的一部分，並對加拿大的主權和加拿大人的安全構成了威脅。其中最引人矚目的是自2014年以來一直執行至今的“獵狐行動”。此前，美國司法部和聯邦調查局10月28日宣布對八名充當中國代理人並在美國參與“獵狐行動”的人士提出起訴，其中五人被捕。美國政府指責北京在美國領土非法執法並監控和騷擾美國公民與永久居民。據悉，這是美國首次對參與“獵狐行動”的人員提出起訴。

據《環球郵報》報導稱，加拿大安全情報局也就同一問題發聲，並首次公開承認，中國對加拿大華人社區成員使用的威脅和恐嚇手段與“獵狐行動”中使用的手段類似。加拿大安全情報局媒體關係負責人湯森德（John Townsend）向該報表示，雖然中國可能是想脅迫一些在逃罪犯回國，但 “這些手段也可以作為掩護，無論一個人身處何地，都可以用來壓制不同意見，向政治對手施壓，並灌輸對國家權力的普遍恐懼”。湯森德是在回答該機構對於 “獵狐行動 ”，是否有和美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）曾表達出一樣的國安擔憂的問題時，作出上述答覆。

克里斯托弗·雷今年7月在華盛頓的哈德遜研究所發表演講時提出，中國“獵狐行動”是對廣為確立的準則和法治的公然威脅。他說，“自2014年以來，中國國家主席習近平領導的‘獵狐’行動以反腐為名，實際上是為了抓捕被他視為威脅的海外各地中國公民，這裡面有政治對手、持不同政見者以及試圖揭露中國大規模侵犯人權行為的批評者。”他還將獵狐行動的目標稱為“受害者”，說中國政府為了強迫他們返回中國，採取的策略“令人震驚”。

“某些外國政府經常試圖通過各種政府機構和非官方代理人來威脅和恐嚇世界各地的個人。這些國家，如中華人民共和國，可能會利用其情報和安全部門以及受信任的代理人的組合來協助他們進行各種形式的威脅活動，”湯森德說。他敦促中國公民和華裔加拿大人向加拿大當局報告任何發現的威脅或恐嚇。

湯森德補充說，“重要的是，當外國針對加拿大社區成員時，這些人出於各種原因，可能沒有辦法保護自己，或者不知道可以向加拿大當局報告這些活動。擔心在加拿大和國外，他們和他們的親人都會受到國家支持或與國家有關的報復，這可能會迫使個人屈服於外國干涉”。 他說，“當加拿大境內的個人受到外國為爭取支持或壓制對其政策的批評而進行的騷擾、操縱或恐嚇時，這些活動對加拿大的主權和加拿大人的安全構成了威脅。”湯森德則拒絕透露加拿大有多少華人社區成員成為“獵狐”的目標。

報導稱，加拿大皇家騎警在另一份聲明中說，了解中國在加拿大的行動，並補充說，“目前，皇家騎警沒有提出任何指控”信息安全法所涵蓋的外國影響的威脅。加拿大邊境服務局則無法透露有多少中國公民被從加拿大帶走。加拿大安全情報局前局長理查德·法登（Richard Fadden）表示，值得注意的是，該部門正在公開承認多年來一直是加拿大的一個重大的國家安全問題。“中國當局非常活躍。他們非常複雜。他們幾乎擁有無限的資源，特別是加拿大的華僑華人相當多，”他說。

一名前該部門官員說，中國官員已經養成了在加拿大與政府部委預約會議的習慣，但安排這些約會時，會議之間有幾天或幾周的逗留時間。其指，這就給中方的來訪者留下了時間，以便對居住在加拿大的中國公民進行拜訪和恐嚇。

溫哥華的移民律師庫蘭(Richard Kurland)說，中國在加拿大領土的這種恐嚇現在已經成為 “標準操作程序”。對此，法登表示，在這些案件中提出刑事指控可能很困難，但如果人們站出來投訴，加拿大安全情報局和皇家騎警能夠阻止恐嚇策略。“無論是CSIS還是皇家騎警都可以很明確地表明，我們是針對他們的，他們最好停止。我估計在大多數情況下，他們會停下來，然後離開。”他說。“除非被接近、被騷擾、被恐嚇的人投訴，而且很少有人投訴，否則很難掌握。”

報導稱，加拿大國會國家安全和情報委員會在今年3月發布的一份經過大量刪節的報告中指出，皇家騎警與中國“獵狐行動”合作，為他們要求警方和檢察官前往加拿大接觸中方所指的逃犯提供便利。然而，該委員會表示，“隨着時間的推移，皇家騎警對中國調查人員來加施加了越來越嚴格的標準。”