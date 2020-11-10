台灣參與案未列入WHA議程國民黨團稱打壓或恫嚇無助兩岸關係發展

世界衛生大會（WHA）9日復會，台灣參與案成為開議最受矚目的攻防焦點，雖然有友邦為台灣發聲，但最終台灣參與案未能列入大會議程。立法院國民黨團今天指出，打壓或恫嚇台灣，無助於兩岸關係的推動及發展。

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國民黨立法院黨團發布聲明指出，WHA是台灣展現努力成果的機會及取得重大公共衛生信息的重要來源，自2017年以來，台灣已四度無法出席會議及世界衛生組織的相關會議及活動，對台灣及世衛組織都是一大損失，國民黨團對此深表遺憾。

國民黨團呼籲對岸當局，如果持續以任何形式打壓中華民國的國際生存空間，或以武力恫嚇台灣2300萬人民，只會讓兩岸人民的心理距離及實質關係越拉越遠，無助於兩岸關係的推動及發展。

國民黨團建議蔡英文政府以「務實的外交作為」展現參與國際社會的能力及企圖心，放棄「政治優先」、「大內宣」的外交決策模式。國民黨團全力支持政府以「務實外交方式」參與國際衛生及防疫工作，展現中華民國貢獻國際社會的決心。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄則表示，雖然許多國家聲援台灣參與WHA，但顯然WHA還是受到中國的掌握。以這樣來看，中國還是把政治凌駕於健康人權之上。在文明社會中，政治強權違背普世的健康人權價值，這在國際上絕對不會獲得任何好評。