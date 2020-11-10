特魯多致電祝賀拜登當選 二人協商在華被扣兩加人問題

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）11月9日在推特上發文表示，已經和宣布當選美國下任總統的拜登通過電話，並且再次向他表示祝賀。特魯多說，“我們之前也合作過，並且已經準備好繼續展開合作，應對兩國面臨的挑戰和機遇，包括氣候變化和新冠肺炎疫情。”他介紹指，二人在通話中談到了兩名在華被任意拘留的加拿大公民事件。

廣告 繼續瀏覽後續

在美國多個主流媒體7日宣布拜登當選下任美國總統後，特魯多率先向其表示祝賀並成為了第一個向拜登道喜的外國領導人。特魯多當時指出，“已經迫不及待希望與總統拜登，副總統賀錦麗，他們的政府，美國國會一起合作，面對那些世界上最嚴峻的挑戰，希望加拿大和美國能夠一道，戰勝之”。

消息顯示，特魯多還在星期一親自致電拜登再次祝賀其當選美國總統。他在發表的相關推文中寫道，“我剛剛與拜登通話，並再次祝賀他當選。我們曾經相互合作過，我們準備在這項工作的基礎上再接再厲，應對我們兩國面臨的挑戰和機遇，包括氣候變化和新冠肺炎疫情。”他續指，二人在通話中談到了包括貿易、能源、北約、針對黑人的種族主義，以及中國任意拘留康明凱和斯帕弗的問題。他指，二人約定將就這些問題保持聯繫並緊密合作。

特魯多還在與拜登通話結束後向媒體表示，中國為報復華為首先財務官孟晚舟被捕而任意拘留這兩名加拿大人至今700多天。他稱，這種“脅迫外交”並不奏效。特魯多說，“我非常有信心，新一屆美國政府將繼續是加拿大和世界其他國家的好夥伴，因為我們希望讓中國明白，他們採取的手段根本行不通。”北京方面，中國外交部發言人汪文斌在10日的例行記者會上回應稱，搞“脅迫外交”這頂帽子扣不到中方的頭上，並敦促加方正視問題的根本原因，靠掩蓋事實誤導公眾，解決不了問題。