立陶宛新政府表態：支持為自由奮鬥的台灣人士

波羅的海三國之一的立陶宛的新執政聯盟11月9日一致同意，新政府將承諾支持為自由奮鬥的台灣人士。作為歐盟和北約成員國的立陶宛近來同樣對白俄羅斯境內的反對盧卡申科du'cai運動表示支持。

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據悉，由立陶宛祖國聯盟、自由運動黨以及自由聯盟領袖合組的新執政聯盟，在10月25日的國會大選中，贏得國會全部141席中的74席，將要求新政府執行“以價值觀為基礎的外交政策”。

立陶宛新執政聯盟11月9日表示，“我們將積極反對任何侵犯人權和民主自由的行為，並將捍衛從白俄羅斯到台灣，全球各地爭取自由的人士。”中國駐立陶宛大使館表示，中國政府願在相互尊重主權和領土完整、互不幹涉內政的基礎上與立陶宛政府共同努力。

或將出任該國下一任總理的西蒙尼特（Ingrida Šimonytė ）星期一在新聞發布會上表示，新政府將 “不僅注意到在我們邊境附近發生的事情，還將注意到全球範圍內發生的事情”。

據了解，立陶宛和中國的關係近年曆經起伏。立陶宛總統和議長2013年曾會晤到訪的西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，導致中方報復，雙方關係被冷凍兩年多。對於立陶宛新的執政聯盟的這一表態，台灣外交部隨後回應指，立陶宛與台灣是理念相近夥伴，將持續推動雙邊關係往前邁進。