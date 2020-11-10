美司法部長授權調查投票違規 福克斯新聞斷播白宮發言人講話

美國司法部長巴爾（William Barr）11月9日授權聯邦檢察官在2020年總統大選結果核准之前，對有關投票違規的指稱展開調查。儘管民主黨總統候選人拜登已經宣布勝選，但特朗普競選團隊堅持繼續展開法律行動。美國白宮發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）當晚在指控民主黨大選舞弊的發言直播遭到了福克斯新聞地中斷，節目主持人強調，此舉是因為前者的發言沒有證據。

廣告 繼續瀏覽後續

巴爾在發給美國聯邦檢察官的一份備忘錄中說，“如果存在明顯和顯然可信的違規指控，而且這些違規行為如若屬實，可能潛在影響個別州的聯邦選舉結果，可展開調查。”據了解，美國司法部過去的政策是在選舉結果核准之前不應公開調查有關選舉欺詐問題，但是巴爾在備忘錄中表示，在有些情況下，調查無法等到核准之後，否則會導致選舉違規行為得不到糾正。他還指出，現在選民已經結束投票，對於選舉受到美國司法部影響的擔憂已經減少。此前有該部門官員向媒體證實，美國司法部正在對內華達州的相關指控展開調查。

目前的計票結果顯示，拜登在幾個關鍵戰場州都以數萬張普選票數的優勢領先特朗普。上周六，在拜登在賓夕法尼亞州得票超過特朗普0.5個百分點、約4萬票之後，美國主要媒體都宣布拜登拿下賓州，獲得超過勝選所需的270張選舉人票，當選下一任美國總統。值得一提的是，儘管眾多美國盟國和夥伴國家，以及共和黨籍前總統小布什都已經恭賀宣布當選的拜登成為第46任美國總統，但特朗普至今仍未承認敗選。他的陣營強調，選舉還未結束，各州都還沒有核准投票結果。他認為，在拜登反超並以微弱優勢勝出的幾個關鍵州存在選舉舞弊和違規操作，如果這些行為得到糾正，將會扭轉目前的結果，他將贏得連任。

美聯社的報導援引司法部一位官員的話說，巴爾不是在特朗普、白宮或任何國會議員的要求下，發布上述的備忘錄。巴爾9日前往了美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）位於國會山的辦公室，但沒有回答記者提問。麥康奈爾當天特朗普總統提出法律訴訟挑戰選舉結果表示支持。他指出，總統“有百分之百的權利調查有關（選舉）違規的指控，並斟酌他要採取的法律選項。”

據了解，特朗普的競選團隊和共和黨人過去一周以來已在多個關鍵州提起多項訴訟，並在本周繼續展開新的法律行動，在賓夕法尼亞州和密歇根州提起新的訴訟。值得一提的是，麥肯納尼當晚還以特朗普競選團隊顧問的身份在共和黨全國委員會的記者會上說，“這次選舉還沒有結束，遠未結束。我們才剛開始獲得準確、誠實計票結果的過程。”她稱，“美國只有這麼一個政黨會試圖將觀察員擋在計票中心門外。各位，我說的這個政黨就是民主黨。”

麥肯納尼續指，“沒有人會反對選票審計，因為你要確保計票數字準確……他們的種種動作等於是鼓勵舞弊、歡迎非法投票。”福克斯新聞這時突然中斷了現場直播，節目主播卡武托（Neil Cavuto）對從記者會現場拉回來的鏡頭稱，“我要非常清楚地指出，她剛剛指控另一邊歡迎舞弊和歡迎非法投票。除非她能夠提供更多證據，否則我沒有辦法昧着良心讓各位觀眾看下去。”

全球媒體大亨默多克（Rupert Murdoch）家族旗下的福克斯新聞此前一度是特朗普最喜歡的新聞頻道，但隨着其創始人羅傑·艾爾斯(Roger Ailes)因醜聞在2016年被迫辭職後，近期的種種跡象顯示，福克斯新聞和特朗普越來越不同調。此前，特朗普5日在白宮記者會上發表講話指，不承認民主黨候選人拜登合法佔上風，並聲稱自己的第二個總統任期“正因選舉舞弊被竊取”，但他當時沒有提供經過核實的具體證據，一度至少有美國三大電視台叫停了對總統發言的直播。