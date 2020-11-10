英媒：拜登或將提名奧巴馬擔任美國駐英大使

英國《星期日泰晤士報》11月9日報導稱，據不具名的消息人士指出，拜登或將提名奧巴馬擔任美國駐英國大使，“我聽說拜登可能會感謝奧巴馬。”如若成型，拜登此舉被指或是為了感謝奧巴馬在2009年至2017年期間任命自己擔任副總統。

廣告 繼續瀏覽後續

《星期日泰晤士報》稱，鑒於現任英國首相約翰遜曾對奧巴馬有諸多不友好的言論，因而拜登的提名或使約翰遜感到尷尬。具體來講，2016年，當時還是倫敦市長的約翰遜曾發文抨擊了奧巴馬在就任總統後不久，從白宮橢圓形辦公室移除英國前首相丘吉爾半身像的舉動，“有人說這是對英國的冷落，也有人說這是有肯尼亞血統的總統對大英帝國的厭惡的標誌性舉動。”

當地時間11月7日，美國全國廣播公司（NBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體紛紛宣布，民主黨總統候選人拜登，率先贏得270張選舉人票。根據美國大選規則，若是最終結果確認有效，拜登將成功當選美國第46任、第59屆總統。

與這一傳言相比，目前已知的是，拜登星期一宣布成立一個新冠病毒過渡諮詢委員會，以制定一個在他宣誓就職後可以立即實施的防疫藍圖。不過，針對同一天美國輝瑞製藥宣布已經研製出有效率極高的疫苗，他表示，即使疫苗被批准，要廣泛使用還要等好幾個月。拜登的新冠病毒計畫呼籲擴大檢測和接觸者追蹤，強調要“遵照科學”，並承諾任命一名“供應指揮官”來監督關鍵設備的供應線。

拜登在推特上說，“今天，我任命了一個由傑出的公共衛生專家組成的新冠過渡諮詢委員會，以幫助我們的過渡團隊將拜登-哈里斯新冠計畫轉化為行動藍圖，可以在2021年1月20日我們宣誓就職後儘快實施。”“這個委員會將對建立在科學基礎上的詳細計畫提供建議，以同情心、同理心和關懷每一個美國人作為核心。”他說。