菅義偉參加東盟10+3領導人在線會議 簽署最大自由貿易協定

日本官房長官加藤勝信在11月10日的記者會上表示，日本首相菅義偉將出席於11月12日-15日舉行的東盟與韓中日（10+3）領導人在線會議。

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加藤指出：將與和新型冠狀病毒的對策相關聯的地區合作，並表明我國努力實現自由開放的印度洋太平洋的立場。

本次會議由越南做輪值主席國，除東盟各國外，中國、韓國、澳大利亞、印度等國也將出席。15日還將與有關國家領導一同簽署世界上最大的自由貿易協定——《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

此談判從2013年開始，經過11日的部長會議，在15日召開的首腦會議上籤署。對日本而言，這將是首個包含中國、韓國的經濟夥伴關係協定（EPA）。

本完成了跨太平洋夥伴關係協定（TPP）和與歐盟（EU）經濟夥伴關係協定（EPA）的簽署，將RCEP定位為剩下的最大課題。在美國的貿易保護主義的背景下，東亞區域全面經濟夥伴關係協定的成立，將使日本汽車等製造業容易構築跨國零部件供應網。在中國、韓國等未締結自由貿易區的地區，則能夠共享投資與知識產權保護規則。協定簽訂以後，日本從中國進口商品的關稅撤銷率為56%、韓國為49%。東盟各國、澳大利亞、新西蘭設定為61%。日本進口的農林水產和食品中，大米及小麥等5個重要項目被排除在削減或撤銷關稅的對象之外。

目前，參加國正在就除一直缺席談判的印度之外的15國簽署協定展開最終協調。

菅義偉將參加從12日起的四天里包括東盟10+3峰會在內的五場視頻會議。菅義偉在9日召開的自民黨幹部會議上，就參加這次視頻會議指出：將與各國首腦就“自由開放的印度太平洋”的實現進行深入的討論。也將呼籲各國為早日解決我國最重要的課題--朝鮮綁架日本人問題給予合作。