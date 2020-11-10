韓國外交部：正研討文在寅與拜登通話時機

自首爾方面消息，韓國外交部11月10日表示，正在討論韓國總統文在寅何時應與美國新當選總統拜登通電話，以祝賀拜登贏得2020年美國總統大選。

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據韓聯社報導指，就是否可能因為美國選戰法律訴訟導致文在寅與拜登的通話被推遲的提問，韓國外交部副發言人李在雄（音）當天在例行記者會上回答稱，韓方對美國國內的政治情況無可奉告，正在研討各種事項，雙方將在適當的時機通電話。據悉，文在寅前一天在青瓦台首席秘書及輔佐官會議上就拜登贏得美國大選一事表示，將與拜登等新政府主要人士進行多方面溝通。此前，文在寅已於8日在推特上向拜登當選表達了祝賀，稱韓美同盟堅固而強大。

此外，正在對美訪問的韓國外長康京和9日與美國國務卿蓬佩奧進行了會見。韓方消息指，兩國外交負責人同意繼續努力在堅固的韓美同盟基礎上發展雙邊關係、推動韓半島和平進程，保持兩國外交部門各層級的溝通磋商。雙方一致認為韓美不僅在安全領域，也在經貿和地區及全球事務上牢固地形成全面戰略同盟，並就多項同盟事務交換了意見。他們二人還評價稱，在新冠疫情大流行的不利條件下，兩國沒有封鎖邊境限制往來，除普通旅客、商務人員、留學生外，還保持高層互訪等合作交流。二人還討論世界貿易組織總幹事選舉，決定繼續就此進行磋商。

對此，蓬佩奧當天通過推特指出，“今天與韓國外交部長康京和進行了出色的會晤，討論了確保朝鮮半島和平的協調問題。美韓聯盟的持久力量對印太地區和世界都很重要。”據了解，康京和8日起應蓬佩奧之邀對美國進行為期四天的訪問，期間將廣泛接觸美國國會、學界、智庫等各界人士。值得一提的是，預計她還將會晤當選總統的拜登競選團隊外交國安幕僚。另據了解，韓國外交部、國防部、統一部等外交安保部門8日一早已就拜登勝選一事開始奔走繁忙。