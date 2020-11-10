顧及喬治亞州參議員選舉，美國共和黨高層目前不承認特朗普敗選

紐約時報報道，美國共和黨在喬治亞州有兩位候選人參加參議員追加選舉，美國共和黨高層不願做出可能疏遠特朗普忠實支持者並傷害黨內參議員候選人機會的任何舉動，不願在特朗普本人準備好承認敗選前，就讓人覺得共和黨已經承認他已敗選。

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對於美國總統特朗普拒絕承認敗選，美國共和黨高層支持，並拒絕承認民主黨總統候選人拜登勝選， 但共和黨內也有一小部分人士呼籲特朗普認輸。

紐約時報提到，美國共和黨高層不願做出可能疏遠特朗普忠實支持者並傷害黨內參議員候選人機會的任何舉動，不願表現出在特朗普本人準備好承認敗選前，就好像已經承認已落選的現實。

美國共和黨在喬治亞州有兩位候選人參加參議員追加選舉，選舉很有可能在新總統就職日前2周舉行，選舉結果很關鍵，會決定是共和黨還是民主黨在參議院掌握控制權。 因為眼下喬治亞州的共和黨分部內部又鬧翻，共和黨要如何處理總統選舉結果的政治性考慮就非常明顯。

美國參議院共和黨領袖麥康奈在議場發表演說，指出特朗普「100%有權」訴 諸法律制度來挑戰選舉結果，對於特朗普聲稱對手偷走選舉結果，麥康奈說法律程序將提供解決方案。我們的制度會解決所有重新計票或訴訟問題。

特朗普的親密盟友、贏得連任的共和黨參議員葛蘭姆 （Lindsey Graham）則告訴記者：「我認為，直到選票 計完及司法挑戰判定前，這場選舉都不算結束。這就是 為何我會鼓勵總統不應承認敗選。」

共和黨內僅有一小部分人士表示，他們已經 受夠了。共和黨溫和派參議員柯林斯（Susan Collins ）已恭喜拜登成為總統當選人，並強調需要開始政權過 渡。 但她也表示，應該給特朗普機會挑戰選舉結果 ，並呼籲美國人要有耐心。

30名共和黨前議員已連名致函，呼籲特朗普應承認敗 選並接受選舉結果，連署者包括前佛州眾議員柯貝羅及前維吉尼亞州眾議員康斯塔克等人士。