拖延敗選 傳拜登也要狀告特朗普

美國大選落幕後，現任美國總統特朗普始終不肯承認自己敗選的消息，甚至已派出競選團隊針對大選結果提出法律訴訟，藉此拖延前後任總統交接的過渡期，但今（11）日有拜登團隊的人爆出，如果特朗普一直不接受敗選事實，拜登的競選團隊將可能採取法律訴訟。

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據聯合新聞網引述美聯社消息，特朗普不願承認敗選，拜登團隊傳出恐將採取法律途徑。消息說，美國總統特朗普遲遲無法接受敗選事實，甚至準備提出多場選舉告訴，這讓當選人拜登也無法受到美國總務署正式承認。

據美聯社消息說，目前為止美國總務署（GSA）還未正式確定此次美國總統大選中“成功當選的候選人”，這讓拜登的團隊遲遲無法準備入主白宮的事前工作。美聯社消息中提到，一名拜登團隊的人士透露，他們認為已經到了美國美國總務署確認拜登和哈里斯賀錦麗當選美國總統和副總統的時候，面對特朗普遲遲無法接受敗選，他坦言，團隊現在有很多選擇，當然可以採取法律行動，但還在考慮當中。

據該報道，儘管拜登勝選消息已刊登在美國各大媒體版面，但美國總務署遲遲未通過程序，正式承認拜登當選，這讓拜登的競選團隊無法使用數百萬美元的權力移交基金，也無法開始準備交接的程序。