拜登與特朗普的新動向

美國當選總統拜登今天周三安排了更多會面，為成立新政府做好鋪墊；與此同時現任總統特朗普則提出一連串挑戰選舉結果的法律訴訟，力圖讓自己繼續執政。特朗普的共和黨同僚基本上和他站在一起，認為他有權提出挑戰。但私下裡，一些人認為留給特朗普翻盤的時間不多了。拜登表示，特朗普拒絕承認失敗不會影響他的後續計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，拜登着手為上任做準備，特朗普繼續發起法律反擊。迄今為止，特朗普在無證據支持的情況下提出有關選舉舞弊的申訴幾乎沒有獲得認同。他的競選團隊周二表示，計畫在密西根州提出一項訴訟，要求該州暫停認證選舉結果，一天前其團隊在戰場州賓夕法尼亞州提起了類似的訴訟。目前為止，法官已駁回了特朗普團隊在密西根州和喬治亞州提出的訴訟。法律專家認為，這些訴訟改變11月3日選舉結果的可能性很小。

周二特朗普可能再次受到打擊。民主黨人稱，一名此前自稱在賓州親眼目睹了篡改選票的郵政工作人員改了口。

根據一項路透社與益普索聯合調查，接近80%的美國民眾，其中包括過半數共和黨人，都承認總統當選人拜登是11月3日大選的贏家。

拜登計畫周三與顧問團會晤，他們正在幫助拜登準備2021年1月20日的就職。拜登在他的過渡團隊中任命了金融、貿易和銀行監管方面的專家，既包括核心的民主黨人，也包括進步派活動人士，這體現出民主黨內就如何解決氣候變化、貧富差距以及其他問題所正在進行的討論。拜登還任用在奧巴馬政府時期起草了更加嚴苛的環保規定的人士。

據該報道，拜登周六贏得總統選舉，電視網絡認定他拿下了賓夕法尼亞州和內華達州，獲得279張選舉人票，超過了入主白宮所需的270張。有幾個州的投票結果仍然未定。據Edison Research，特朗普在北卡羅來納州以50.0%對48.7%領先，拜登在佐治亞州則以49.5%對49.2%、在亞利桑那州以49.4%對49.0%領先。有幾個州可能重新計票，儘管不太可能改變整體結果。

拜登表示，特朗普拒絕承認失敗不會影響他的後續計畫。他周二表示，特朗普仍未認輸是一件“尷尬的事”。

特朗普政府目前未與拜登團隊合作。政府分析師得到指示繼續編製將於明年2月發布的一份預算提案，路透社說，那時特朗普應已卸任。

路透社說，特朗普2017年任命的總務署署長Emily Murphy尚未確認選舉結果，導致拜登團隊無法使用聯邦資金招募僱員，也無法進入聯邦政府辦公場所。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周二表示，他相信一旦每一張“合法”選票被清點，結果將迎來“特朗普政府第二個任期”，此言似乎不承認民主黨挑戰者拜登在大選中獲勝。