攜國內外力挺 拜登向特朗普喊話

根據一項路透/益普索調查，接近80%的美國民眾，其中包括過半數共和黨人，都承認總統當選人拜登是11月3日大選的贏家。此前多數媒體機構已經根據拜登在關鍵戰場州的領先情況，宣稱他獲勝。拜登獲得越來越多的國家領袖祝賀當選，並陸續與各國領袖交流，今天已與英國首相約翰遜、法國總統馬克龍、德國總理默克爾及愛爾蘭總理馬丁交談。拜登向特朗普喊話：「總統先生，我期待與您交談。」

廣告 繼續瀏覽後續

路透社與益普索聯合在周六下午至周二進行的全國民調結果顯示，79%的美國成年人相信，拜登贏得了大選。另外13%的人稱，選舉尚未塵埃落定，還有3%的人說，特朗普贏了，5%的人說不知道。路透社的報道說，百分之80的無視特朗普拒絕承認敗選。

雖然截至周二傍晚，拜登與現任總統特朗普對三個州的爭奪仍未決出勝負，但根據Edison Research，拜登已經獲得279張選舉人票，超過贏得選舉至少需要的270張，而特朗普獲得214張。拜登共贏得7,630萬張選民票，或總票數的50.7%，相較之下特朗普得票數為7,160萬張，佔比47.6%。上述調查結果在一定程度上反映了受訪者的黨派背景：約有六成的共和黨人和幾乎所有民主黨人表示拜登獲勝。

為路透社和其他主要媒體機構進行出口民調的Edison Research在周六宣稱拜登獲勝，之前拜登在賓州對特朗普的領先優勢擴大，而且勢將贏得勝選所需的270張選舉人票。這項路透社/調查是上周五至周二進行的一項更廣泛調查的一部分，包含總統大選結果宣布前的回復。調查顯示，70%的美國人(包括83%的民主黨人和59%的共和黨人)相信他們的地方選舉官員會“誠實地工作”。調查還發現，72%的美國人認為敗選的一方必須承認失敗，60%的人認為，明年1月特朗普任期結束時，權力將和平交接。

路透社/調查是在全美以在線形式進行的，語言為英文。調查總計搜集到1,363名美國成年人的回復，包括上周六下午至周二期間的469名受訪者。

據法新社說，拜登不理睬特朗普不認敗選，忙與各國領袖交流。拜登稍早說，總統特朗普競選連任失敗卻拒絕承認，是很難堪的一件事；但拜登認為這種僵局無關緊要。

選舉已過去一周，特朗普仍待在白宮閉門不出，還在推廣他會勝選的「另類事實」，並提出訴訟指稱有選舉舞弊存在，但目前僅有經不起考驗的跡證能支持這種說法。

據該報道，與此同時，拜登多半不怎麼理睬特朗普。拜登說：「他們到了這個時候還不願承認我們勝選，這對我們的計畫沒什麼影響。」拜登還表示，雖然特朗普試圖妨礙政權移交，他仍是待任總統。

拜登近日陸續與各國領袖交流，今天已與英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）交談。至於交談內容，拜登說：「我讓他們知道，美國回來了。我們會重返棋局，不再是單槍匹馬的美國。」

法新社說，4年前的今天，特朗普在大選中意外擊敗民主黨籍對手希拉里克林頓（Hillary Clinton），時任總統奧巴馬依循對待總統當選人的古老傳統，邀請特朗普首度造訪白宮，凸顯美國對於和平移交政權近乎神聖的尊重。而特朗普不僅沒邀拜登到橢圓型辦公室聊聊，反倒阻撓拜登觸及用來協助新任領袖的設施、資金及專業知識，這整套方案通常都已事先備好。這套協助政權過渡的方案握在總務署（General Services Administration）署長墨菲（Emily Murphy）手中，而墨菲由特朗普任命。

拜登昨天稍晚說，他不想採取法律行動逼迫特朗普依規定行事，並表示：「總統先生，我期待與您交談。」

拜登的就職典禮仍預定於明年1月20日舉行。