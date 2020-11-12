加拿大宣布多項便利措施 鼓勵港人移民加國

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）11月12日宣布，因應香港實施《港區國安法》的局勢，渥太華方面會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會。

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門迪奇諾表示，有關措施是就加拿大對香港局勢發展的憂慮。而新措施包括向在過去五年內從加拿大或海外認可的高等教育機構畢業的香港人，發放為期三年的開放式工作簽證。如獲批准，他們的配偶或伴侶以及子女也可申請一同前往加國。第二項措施是設立兩條新的永久居留權途徑。一條是為居住在加拿大的香港居民提供的，他們在過去三年內從加拿大認可的學習機構畢業，並在加拿大完成了最後的課程。另一個永久居留權途徑則針對在加拿大的香港居民，他們必須從公認的加拿大學習機構或海外研究生課程畢業，並在過去五年中在加拿大工作了一年。

門迪奇諾最後公布的途徑對加拿大現行庇護法作出了兩項程序上的修改。一項是免除了來自香港的庇護申請失敗者，需要等待一年才能再次評估其申請的規定。另一個明確指出，如果沒有其他加拿大承認的指控，根據《港區國安法》或針對去年反修例運動的民主示威者提出的指控，將不會被視為取消申請人資格的合法理由。

門迪奇諾強調，加拿大政府不會取消涉嫌觸犯《港區國安法》的人士的正當難民申請，指干犯不獲加拿大法律認受的罪行不會構成障礙，並表示加拿大為香港的年輕人提供一線希望。他在推特上寫道，“來自香港的新移民，包括學生，為加拿大做出了傑出的貢獻，我們今天宣布的變化將加強我們與香港人的關係，使我們的關係更加緊密。” 門迪奇諾稱，“加拿大和香港之間的人際關係牢固而深厚，這些新措施是為了慶祝這些長期的關係。”

加拿大政府在《港區國安法》實施後，曾多次譴責中國政府，但一直沒有制裁涉事中港官員，而是中止與香港的引渡協定，以及禁止向香港出口敏感科技。不過國會的加中關係委員會認為，渥太華方面應向中國採取更強硬措施，並加快審批港人的難民申請。

此前，加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）11日發表聲明，譴責中國政府取消4名香港立法會民主派議員的行為，批評事件進一步損害《中英聯合聲明》下保障香港高度自治的承諾。中國駐加拿大大使館發言人隨後發表聲明稱，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。