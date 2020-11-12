奧巴馬回憶錄《應許之地》：美國的分歧由來深刻

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）撰寫的回憶錄《應許之地》(A Promised Land)第一卷將於11月17日出版。據新書披露的內容顯示，奧巴馬在書中寫道，美國的分歧由來深刻。他認為，就算現任總統特朗普離開白宮也不足以彌合分歧。

廣告 繼續瀏覽後續

在這一將於下周二上市的新書節選中，奧巴馬回顧了他卸任後的四年。現年59歲的奧巴馬星期四於左翼雜誌《大西洋》發表的摘錄中說，“我們的民主似乎正徘徊在危機的邊緣--這場危機植根於對美國是什麼和他應該是什麼的兩種對立的願景之間的根本較量”。 他說，這場危機“讓政治體制分裂、憤怒和不信任”。

奧巴馬稱，這一危機還“讓共和黨人和民主黨人曾經認為理所當然的制度規範、程序保障以及對基本事實的遵守不斷遭到破壞”。他說，對前副總統拜登和他的競選搭檔賀錦麗的選舉勝利，以及他們“做正確事情的性格和能力 ”感到 “鼓舞”。“但我也知道，任何一次選舉都無法解決這個問題，”奧巴馬說。“我們的分歧很深，我們的挑戰很艱巨。”

奧巴馬說，“如果說我對未來仍然充滿希望，那很大程度上是因為我學會了把信心寄託在我的同胞身上，尤其是那些下一代的同胞。”他表示，“我的書是寫給那些年輕人的--邀請他們再次重塑世界，並通過努力工作、決心和大劑量的想象力，帶來一個最終與我們身上所有最好的東西相一致的美國。”

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，奧巴馬在回憶錄中還談到了特朗普此前曾兜售的 “出生地”謊言，即奧巴馬不是在美國出生的。“彷彿我在白宮的存在就引發了一種根深蒂固的恐慌，一種自然秩序被打亂的感覺，”奧巴馬寫道。“這正是特朗普所理解的，當他開始兜售我沒有在美國出生，因此是非法總統的論斷時。”

“對於數以百萬計被白宮裡的黑人嚇到的美國人來說，他承諾為他們的種族焦慮提供一劑靈丹妙藥，”他說。 奧巴馬還想知道，如果 “有機會重來一次”，他2008年的大選對手參議員麥凱恩是否會選擇時任阿拉斯加州長佩林以外的人作為他的競選夥伴。“通過佩林，似乎那些長期潛伏在現代共和黨邊緣的黑暗精神--仇外心理、反知識分子、偏執的陰謀論、對黑人和棕色人種的反感--正在找到通往舞台中央的道路。”奧巴馬說。

奧巴馬還坦言，在白宮時，他每天最多抽10支煙，在女兒馬利亞“聞到我口氣上有煙味”後 “皺眉”，最終改用尼古丁口香糖。在768頁的第一卷回憶錄中，這位第44任美國總統透露，他用筆，而不是在電腦上寫的，並坦言自己無法作到簡潔。

奧巴馬說，2017年1月離開白宮時，他和妻子米歇爾“身心俱疲”。“在一個月的時間裡，我和米歇爾睡得很晚，吃着悠閑的晚餐，走了很久的路，在海邊游泳，總結了一下，補充了我們的友誼，重新發現了我們的愛情，並計畫着不那麼多事。”他說。