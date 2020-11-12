媒體稱特朗普將承認選舉結果但不認輸離開白宮，目前跡象顯示他並未打算走人

美國的多數媒體宣布拜登贏得2020總統大選，競選連任的總統特朗普正發起法律戰，拒絕承認敗選。美國國家廣播公司（NBC）新聞網11日報導，特朗普可能會以“承認選舉結果但不認輸”的方式，結束選戰，離開白宮。

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NBC引述特朗普的一名助手說，不用期待特朗普會認輸，他可能會說“我們無法相信這個結果，但我不會對此表示質疑。”

NBC引述特朗普的另一位助手錶示，在重新計票和法律戰都完成後，特朗普可能妥協稱“承認選舉結果，但我們永遠都不會知道其中真相。”

即便拜登發表勝選演說，宣布選舉已經結束，特朗普團隊仍在等待未完成開票各州的計票結果，並持續進行法律戰。NBC報導，白宮內的氣氛滿是不確定和充滿疑惑，因大家都不知道總統拒絕承認選舉結果後，下一步要怎麼走。

據NBC另一則報道稱：特朗普周三會見了白宮高級顧問、他的女婿庫什納與競選經理斯蒂芬和高級競選顧問米勒，特朗普的顧問們期望他永遠不要承認自己輸給拜登。

特朗普競選陣營發言人麥肯尼10日接受福克斯（Fox）新聞訪問，出示稱為“鐵證”的234頁文件，指控民主黨選舉舞弊。麥肯尼說：“選舉尚未結束，還早得很。”特朗普陣營表示，已將這份文件交給密歇根州聯邦法院。

目前跡象顯示，特朗普並未有離開白宮的打算。